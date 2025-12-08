李夢 - 辣辣辣不停 | 在島上讀書

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李夢
4小時前
生活 專欄
　　近日，來長沙小遊，嘗了不少當地特色美味。油辣香辣剁椒辣種種，引得眾食客直呼過癮。

　　湖南、四川、貴州等省喜辣，人人皆知。川菜、湘菜、雲貴餐廳開遍全國，甚至飄洋過海到了國外落地生根，可見中華美食魅力。說起辣椒，不少人以為原產中國，可是讀過美國學者達白安（Brian R Dott）著作《吃辣：辣椒的中國史》（The Chile Pepper in China：A Cultural Biography）（見圖）後，才發覺，辣椒在中國是「舶來品」，由中南美洲遠道而來後，逐步本地化，經由南北大廚的精心烹調，成為人們最刺激也最難忘的味蕾記憶之一，甚至透過改變中國人的食物史，影響了社會、經濟甚至文學藝術諸方面。

　　書中從烹調、中醫等方面，娓娓道來辣椒之於國人日常生活的功用和影響。之後宕開一筆，由餐飲日常談到文學和藝術，講文學作品中對於辣椒的描摹和呈現，精英與市井對於吃辣的不同取態，以及各地廚師如何巧用辣椒烹飪具辨識度的美味，讓各式各樣的辣，成為凸顯地域性格的象徵，例如麻辣之於四川，香辣之於湖南，酸辣之於貴州和雲南。

　　小小辣椒，不論在餐桌上，抑或書頁或影像間，都讓人回味無窮。
