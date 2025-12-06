林靜 - 尋味中山 | 紅棉樹下

朋友逢周末就驅車往中山，吃盡當地美食。最近由他帶隊，一幫人試了兩個檔次的食肆。



午餐選在「谷．現代粵菜」。餐廳藏身於「萬谷菜籃子廣場」的5樓，電梯門開，眼前豁然開朗。這裏的裝修極雅致，有種將中式庭院凝練於現代空間的設計感。



菜式是傳統粵菜的精緻演繹。一道「魚子醬香芒片皮雞」令人印象深刻，酥脆的雞皮、鮮嫩的雞肉，佐以香芒的清甜與魚子醬的鹹鮮，3層口感在口中交融。朋友們對「黑豚肉叉燒配秋梨」也讚不絕口，叉燒的蜜香與秋梨的爽脆相得益彰，更有師傅蒙着眼表演切文思豆腐，又聲稱不會做預製菜，在當地被譽為中山的粵菜館天花板。



第二站是「天奕星河COCO City」的食肆「小富婆」嘗海鮮。朋友團購了8人套餐，4.9折優惠，有4道冷盤、8道熱菜、湯羹和水果小吃，自備酒水不另收費。以人均百多元的價格，已經有帝王蟹、小青龍、甲魚等多道大菜，其他菜式有齊魚、蝦、雞、菜、肉，很豐富。



香港生活壓力大，間中北上轉換環境放鬆一下，充電後又回來拼搏，應該是不少人的寫照。



林靜