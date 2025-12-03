張諾 - 武舞相融 | 任意行

舞者肢體流轉間，武道與舞蹈在香港文化中心的舞台上交匯，迸發出震撼心靈的力量。



香港舞蹈團一群優秀的男女舞者，以矯健的身手與柔美的舞姿，將李小龍的武術哲學演繹得淋漓盡致。在《武道》——李小龍的有法與無限這部作品中，他們透過剛柔並濟的肢體語言，探索着「有法」與「無法」之間的流動，展現了武以道為先的崇高境界。



這群舞者不僅技藝精湛，更難得的是對李小龍哲學的深刻理解。他們經過多年的武術訓練，將截拳道、空手道、雙節棍等武術元素，結合粵劇身法、詠春中線與水墨意象，完美演繹了李小龍剛柔並濟的哲學思想。



在他們的身體中，你不僅能看到舞蹈的美感，還能感受到武術的力量與韻律。



李小龍曾言：“Be water, my friend。”這句名言恰如其分地描繪了香港舞蹈團舞者們的表演狀態。



水，是世界上最柔軟的物質，卻又無堅不摧；它無固定形態，卻能適應任何容器。



舞者們將這種「如水」的智慧內化為舞蹈的結構和美感，以其流暢的動作與變幻的隊形，完美再現了李小龍哲學中那流動、柔韌且無形卻充滿力量的特性。



《武道》的導演及編舞楊雲濤道出創作理念：「本次創作從李小龍的武術動態入手，捕捉其身體的流動感與力量，將李小龍的武術精神和哲學內化為舞蹈的結構和美感，最終呈現來自東方、來自武術的審美。」



李小龍的武術哲學核心在於「以無限為有限，以無法為有法」。



這一理念在舞蹈團的表演中得到了生動體現。舞者們既遵循着舞蹈的基本法則，又能在這法則中尋求無限的可能，達到自由表達的境地。



舞蹈與武術，看似兩個領域，卻在「道」的層面上相遇。



張諾