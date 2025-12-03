Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 武舞相融 | 任意行

任意行
任意行
張諾
8小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　舞者肢體流轉間，武道與舞蹈在香港文化中心的舞台上交匯，迸發出震撼心靈的力量。

　　香港舞蹈團一群優秀的男女舞者，以矯健的身手與柔美的舞姿，將李小龍的武術哲學演繹得淋漓盡致。在《武道》——李小龍的有法與無限這部作品中，他們透過剛柔並濟的肢體語言，探索着「有法」與「無法」之間的流動，展現了武以道為先的崇高境界。

　　這群舞者不僅技藝精湛，更難得的是對李小龍哲學的深刻理解。他們經過多年的武術訓練，將截拳道、空手道、雙節棍等武術元素，結合粵劇身法、詠春中線與水墨意象，完美演繹了李小龍剛柔並濟的哲學思想。

　　在他們的身體中，你不僅能看到舞蹈的美感，還能感受到武術的力量與韻律。

　　李小龍曾言：“Be water, my friend。”這句名言恰如其分地描繪了香港舞蹈團舞者們的表演狀態。

　　水，是世界上最柔軟的物質，卻又無堅不摧；它無固定形態，卻能適應任何容器。

　　舞者們將這種「如水」的智慧內化為舞蹈的結構和美感，以其流暢的動作與變幻的隊形，完美再現了李小龍哲學中那流動、柔韌且無形卻充滿力量的特性。

　　《武道》的導演及編舞楊雲濤道出創作理念：「本次創作從李小龍的武術動態入手，捕捉其身體的流動感與力量，將李小龍的武術精神和哲學內化為舞蹈的結構和美感，最終呈現來自東方、來自武術的審美。」

　　李小龍的武術哲學核心在於「以無限為有限，以無法為有法」。

　　這一理念在舞蹈團的表演中得到了生動體現。舞者們既遵循着舞蹈的基本法則，又能在這法則中尋求無限的可能，達到自由表達的境地。

　　舞蹈與武術，看似兩個領域，卻在「道」的層面上相遇。

張諾

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
14小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民今晨9時起陸續回家執拾
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
影視圈
14小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
17小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
15小時前
更多文章
張諾 - 哀樂祭亡魂 | 任意行
　　火光撕裂黑夜，百餘靈魂在煙火中消逝！此刻，人類的語言顯得蒼白，唯有音樂，超越言語的慰藉，承載如此沉痛的哀思。且讓巴赫的聖詠與莫扎特的安魂曲，為這無言的悲慟築一座聲音的紀念碑。 　　巴赫的《O Herre Gott, dein göttlich Wort》（世人常稱之為《Oh Lord, Lord Mercy on Me》），是一首管風琴曲，裝飾音點綴的聖詠旋律，如同自天而降的微光，緩緩垂
2025-12-01 02:00 HKT
任意行