KellyChu - 中醫院11日起分階段營運 推APP預約 增交通接駁 | Executive日記

香港中醫醫院即將於本月11日起分階段投入服務。市民除了可透過熱線電話（3121 3121）及醫院網站（www.cmhhk.org.hk）預約服務，即日起亦可下載使用醫院全新推出的「CMHHK Mobile App」（iOS版本）及「香港中醫醫院」流動應用程式（Android版本）進行預約。



上述流動應用程式已於Apple App Store及Google Play平台上架，用戶完成登記後，可隨時預約及管理就診時段、查閱藥物資訊、進行繳費，同時接收健康資訊及最新醫院動態。



香港中醫醫院位於將軍澳百勝角路，為方便市民往返，醫院表示將於特定時段提供免費接駁服務往返港鐵調景嶺站、康城站及醫院正門。運輸署亦已協調公共運輸服務營辦商於下周二起加強來往醫院一帶的公共運輸服務，包括新增專線小巴116H號線連接將軍澳站與醫院正門。



KellyChu