金澤培 - 同心同途 相互守望 | 「培」伴前行

大埔宏福苑的嚴重火災哀慟全城，無情烈燄奪去逾百寶貴性命，同時令近2000戶的居民頓失家園。一場火，為屋苑居民帶來了突如其來的打擊，伴隨沉重的傷痛、焦慮和困境。火災的罹難者除了居民，亦包括一名英勇殉職的消防人員。我謹此向罹難者致以最深切的哀悼，並向居民致以摯誠慰問。



宏福苑居民面對的種種切膚之痛，是旁人難以完全體會的。作為這個城市的一分子，此時此刻，我們能夠做到的，是給予身邊受影響的親朋擁抱和關懷。除了精神力量外，其他有助解決燃眉之急的支援，例如籌措衣物、家電等，對於現正忙於張羅臨時棲身之所的居民來說，小小的幫忙，也有莫大的意義。



作為服務社會的企業，港鐵在火災發生當天正值舉辦一項國際會議。當晚活動期間一邊聽着火災消息，我們也來不及評估救火期間對東鐵綫客運量的影響，便決定在可行的情況下盡量增加班次。其後，大家再想到在大埔墟站設立支援站，首要為遺失或損毀樂悠咭、殘疾人士或學生八達通的居民辦理特快補領，同時免費借出充電器、送保溫瓶等。之後在獲得八達通公司全力支持和配合後，公司宣布捐出款項，包括已備2000元的八達通卡，透過社會福利署的一戶一社工網絡派發予受影響居民。我們個別企業的力量或者有限，然而不同企業均踴躍捐輸，亦有企業捐出衣物、運動鞋、床褥等，集腋便可成裘。



烈火無情，但在這場突發的災難面前，除了消防、警察各方面連日努力不懈奮力搜救外，政府、企業、社會等各個層面均協力齊心，透過各自的渠道，全力支援受災居民，在危機中展現了社會的關懷共濟之情。還望社會各界繼續以守望相助的心，助居民渡過災後重重難關。



金澤培