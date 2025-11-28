何明新 - 東京街Tonkin Street | 猛料阿Sir講古

我當警察的時候，所有文件都是英文的，所有中文都要翻譯成英文，很多很有才幹的同事都因為英文水準不高而未能爬上高位，有些能力平平但能講能寫不錯英語卻能晉升到督察甚至警司級，有一些華人上司喜歡用英語跟華人下屬說話，顯示他的權威和超然地位。



而把中文街名譯成英文也弄出一些笑話，在港島紀念第六任總督麥當奴Richard MacDonnell的麥當勞道MacDonnell Road常被譯成麥當勞漢堡包店的McDonald Road；在九龍深水埗把「東京街Tonkin Street」譯成日本東京的「Tokyo Street」。最不可思議還是一些不求甚解或對歷史沒有認識的人說英文Tonkin用錯了，正確應是Tokyo！



亦有人說「東京」源於中國歷史上多個政權的都城，因也稱為「東京」，名稱源於方位與京都結合，當中包括東漢建武元年（西元25年）定都洛陽， 稱「東京」；北周、隋、唐時期洛陽多次稱為「東京」；後晉、後漢、後周至北宋時期定開封為「東京」；遼金兩代設東北地區遼陽為「東京」。



但當我們中英文一齊看「東京街Tonkin Street」，相信「東京」源自以往對越南北部現今「河內Hà Nội」的名稱，越南文「Đông Kinh」，中文音譯為「東京」，原是越南後黎朝（1533至1789年）時「河內」的名字。法國人在19世紀中葉入侵越南，逐步建立其勢力，把北部「Đông Kinh（東京）」譯為法文「Tonkin」，把中部稱為「Annam（安南）」及南部為「Cochinchine（交趾支那）」。



而現時越南「北部灣」原稱「東京灣」法文「Golfe du Tonkin」，是位於南海西北部分沿陸封閉式海灣，為中國與越南的海上分界，地理上東臨中國的海南、廣東兩省，北抵廣西壯族自治區南部，西到越南北部，寬度約在110至180海里，總面積約12萬8千平方公里。



「東京灣事件The Gulf of Tonkin Incident」是近代史一重要事件，是美國在1964年8月於東京灣製造的戰爭事端，與北越在灣上發生武裝衝突，美國國會隨即通過針對北越的議案，美國接替法國開始直接介入越南戰爭，美國總統詹森Johnson下令全面介入越南戰爭，開始對北越進行大規模戰略轟炸，美國全面軍事介入越戰，戰爭大規模升級，並對北越實施「飽和轟炸」和「焦土政策」，雙方陷入長達10年的全面戰爭中。最終美國在越南戰爭中不堪消耗，加上國內反戰聲音不絕，被逼逐步撤軍，敗走越南。1975年4月30日，北越軍隊攻陷南越首都西貢，南越政府覆亡，成立了越南社會主義共和國Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam，越南統一。

香港史警政史

郵票錢幣園藝研究者

何明新