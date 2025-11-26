陳詩雅 - 中醫學奧秘 神奇的把脈 | 中大說中醫

在中醫診斷疾病的各種方法中，「把脈」可算是最富神奇色彩的一環。醫師只需要三根手指頭放在病人的手腕上，凝神片刻，就能說出病人身體的大概情況。到底醫師如何通過把脈得知病人的內在問題？把脈背後的原理又是甚麼？



文：陳詩雅 圖：資料圖片



中醫認為，「脈」是氣血運行的通道。「把脈」就是用手指去感知脈的搏動，從而了解人體內部氣血與臟腑的狀態。



醫師一般用食指、中指和無名指來按壓病人手腕的橈動脈，這三個位置分別稱為「寸」（食指）、「關」（中指）、「尺」（無名指）。左、右手的寸關尺位置分別對應不同的臟腑。把脈時，醫師需要平心靜氣、凝神貫注地感受脈搏的跳動，分辨脈象的速度、節律、位置、強弱、形態、流利度等等。經過歷代醫家的經驗累積，脈象的分類逐漸豐富，由晉代王叔和《脈經》提出的24種脈象，到明代李時珍《瀕湖脈學》擴展為27種脈象，而其後李中梓《診家正眼》總結成28種脈象。



然而，熟讀各種脈象的特徵是不是就學懂把脈？答案當然不是！手指下的感覺，任憑再精準的言詞也難以具體描述，就如《脈經》所言：「在心易了，指下難明」。滑脈的「如盤走珠」究竟是甚麼感覺？只有親手按過，才真正明白滑脈的特點，亦只有通過多次反覆實踐，才能掌握分辨脈象的能力。這就是所謂的「熟讀王叔和，不如臨症多」的道理。



中醫是實踐性學科，要學好中醫必須多臨床、多實踐，而香港中文大學中醫學院中醫學課程強調「早臨床、多臨床」，十分切合中醫學習的核心理念。



•常見脈象•



簡單的脈搏跳動，為何能感知為這麼多不同的脈象？就以幾個常見脈象作為例子來說明吧！



1. 浮脈



《瀕湖脈學》：「浮脈惟從肉上行」，意思是輕按即得、位置比較表淺的脈象，反映疾病的位置在表。



2. 沉脈



《瀕湖脈學》：「筋骨之間軟滑勻」，意思是需要用力重按至筋骨處才能感受到脈的搏動，反映疾病的位置在裏。



3. 滑脈



《瀕湖脈學》：「滑脈如珠替替然」，意思是脈象應指圓滑，如盤走珠，多為痰濕、實熱等病證，亦可見於懷孕婦女。



4. 弦脈



《瀕湖脈學》：「弦來端直似絲弦」，意思是脈象應指緊挺，如按琴弦，多見於氣滯證。



香港中文大學

中醫學院高級講師

註冊中醫師

陳詩雅博士



滑脈為常見於孕婦的脈象。