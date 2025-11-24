朱小新 - 二次安檢（二） | 北漂見聞

關於安檢是否應作為公共交通的常規手段，在內地一直是非常有爭議的議題。但筆者在上周及今期專欄想集中討論的，是「二次安檢」的必要性，而非安檢本身。尤其是在二次安檢這種「非常措施」，在如今已變得越來越常規的背景下。



據筆者個人經驗，內地高鐵動車一般於開閘檢票只提前15分鐘，因此每名旅客從進站再到檢票上車，整個過程通常持續不過半個鐘至一個鐘左右。首先，類似的安檢步驟，短時間內重複做兩次，可否保證更安全，不知鐵路營運部門有否論證過？



據筆者日前在江西某火車站觀察，其前往廣深的列車，檢票閘口擺設的二次安檢X光機，竟然是平日地鐵裏常見的細機，即用來檢查隨身細袋的那一種，稍大些的行李箱根本都放不入去；而再一次過機時，工作人員的操作亦略顯敷衍，只是讓人趕緊提行李離開，而並未真正關注查驗。這不禁讓人懷疑整個過程都流於形式，很難有更安全的觀感。



如果第二次安檢相較於首次安檢更草率，那麼實行二次安檢另一個假設，或許是在第一次進站安檢與上車前，乘客有機會在車站內獲得危險物品？若真如此，其他沒有二次安檢的列車不就都存在重大風險？若並非如此，二次安檢又是一場徒勞。



當然，以上只是筆者用簡單的邏輯推理與觀察得出的結論，並沒有更多實質訊息或數據支撐。但這些問題，不知鐵路營運部門是否有考慮過並形成結論？如果沒有，那二次安檢根本就是懶政、浪費資源，或者說是形式主義、官僚主義，是一場敷衍上級、滿足自我安慰的「騷」。



北京拼搏港青

朱小新