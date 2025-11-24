盧健生 - 如何善用AI | 跨晒界

筆者寫專欄文章從不用AI，因為文章要有我的風格。不過做旅遊行程規劃，就可以借助AI。我慣常用DeepSeek，想知道甚麼就直接問，DeepSeek會給出初步答案，然後我追問，逐步修正，最後得到我想要的結果。



比如春節我打算去自駕遊，在DeepSeek問：「建議墨爾本去悉尼的自駕旅程，沿海，不去Phillip Island。」



DeepSeek馬上給出一個7日6夜的行程，我嫌太長，把問題修改，在結尾補上一句，大概3至4日。DeepSeek重新運算後回覆：「好的，為您規劃一條從墨爾本到悉尼的經典海岸自駕路線（避開菲利普島），行程安排為4日3夜。這個節奏不趕，能充分享受沿途的海岸風光、小鎮風情和自然奇觀。您也可以根據自己的興趣，壓縮為3日2夜，但會稍微趕一些。」



我覺得4日還是有點長，試試能否壓縮到3日，DeepSeek回覆：「如果只有3日2夜，可以參考以下壓縮版行程，注意，3日行程駕駛時間較長，會比較辛苦。」DeepSeek有點思考能力，提醒我們不要疲勞駕駛。



我再給一些明確指令：「修改一下，第三天要去Blue Pool，不去皇家公園，晚上開車抵達悉尼。」DeepSeek二話不說，馬上修正行程並評論：「這個調整讓行程更緊湊，您將在第3日傍晚進入悉尼，節省最後一晚的住宿。」我隨後在地圖上，看了一下這個修正後的行程，查了每日的開車距離和時間，計算一下觀光時間是否充裕是否合理，最後認定這個行程，分享給同行親友參考。



要用好DeepSeek，就要不停問，明確說出你想要的，不想要的，必須達到的目標（比如第3日要到達悉尼入住），讓它逐步修正，邁向你的目標。AI知識豐富很聰明，但是我們作為用家，也要懂得問問題。全球首富馬斯克說過：「懂得問問題，比懂得解答案更重要。」說得沒錯，如今AI工具琳琅滿目，如何去問AI，也是一門學問。



其實我用得最多的，就是讓AI幫我把英文寫得好。回覆一些重要電郵，或者編寫一些重要文件，我寫好大概意思後，就會在DeepSeek輸入：「please polish：xxxxxx……」然後DeepSeek把幾個不同風格的修正發給我，我選擇一個合適的，copy and paste到電郵，讓對方看到時，對我留下好印象。



如今若有人英文不夠好，回覆重要電郵或編寫重要文件時，不利用AI去潤飾，只有一個可能，就是懶。



視覺科技CEO

盧健生