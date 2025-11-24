Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

盧健生 - 如何善用AI | 跨晒界

跨晒界
跨晒界
盧健生
2025-11-24 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　筆者寫專欄文章從不用AI，因為文章要有我的風格。不過做旅遊行程規劃，就可以借助AI。我慣常用DeepSeek，想知道甚麼就直接問，DeepSeek會給出初步答案，然後我追問，逐步修正，最後得到我想要的結果。

　　比如春節我打算去自駕遊，在DeepSeek問：「建議墨爾本去悉尼的自駕旅程，沿海，不去Phillip Island。」

　　DeepSeek馬上給出一個7日6夜的行程，我嫌太長，把問題修改，在結尾補上一句，大概3至4日。DeepSeek重新運算後回覆：「好的，為您規劃一條從墨爾本到悉尼的經典海岸自駕路線（避開菲利普島），行程安排為4日3夜。這個節奏不趕，能充分享受沿途的海岸風光、小鎮風情和自然奇觀。您也可以根據自己的興趣，壓縮為3日2夜，但會稍微趕一些。」

　　我覺得4日還是有點長，試試能否壓縮到3日，DeepSeek回覆：「如果只有3日2夜，可以參考以下壓縮版行程，注意，3日行程駕駛時間較長，會比較辛苦。」DeepSeek有點思考能力，提醒我們不要疲勞駕駛。

　　我再給一些明確指令：「修改一下，第三天要去Blue Pool，不去皇家公園，晚上開車抵達悉尼。」DeepSeek二話不說，馬上修正行程並評論：「這個調整讓行程更緊湊，您將在第3日傍晚進入悉尼，節省最後一晚的住宿。」我隨後在地圖上，看了一下這個修正後的行程，查了每日的開車距離和時間，計算一下觀光時間是否充裕是否合理，最後認定這個行程，分享給同行親友參考。

　　要用好DeepSeek，就要不停問，明確說出你想要的，不想要的，必須達到的目標（比如第3日要到達悉尼入住），讓它逐步修正，邁向你的目標。AI知識豐富很聰明，但是我們作為用家，也要懂得問問題。全球首富馬斯克說過：「懂得問問題，比懂得解答案更重要。」說得沒錯，如今AI工具琳琅滿目，如何去問AI，也是一門學問。

　　其實我用得最多的，就是讓AI幫我把英文寫得好。回覆一些重要電郵，或者編寫一些重要文件，我寫好大概意思後，就會在DeepSeek輸入：「please polish：xxxxxx……」然後DeepSeek把幾個不同風格的修正發給我，我選擇一個合適的，copy and paste到電郵，讓對方看到時，對我留下好印象。

　　如今若有人英文不夠好，回覆重要電郵或編寫重要文件時，不利用AI去潤飾，只有一個可能，就是懶。

視覺科技CEO
盧健生

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
盧健生 - 完勝 | 跨晒界
　　筆者到美國出差，原計劃早上5點多到紐約，轉8點多航班飛亞特蘭大，與客戶午飯開會，傍晚飛回紐約過夜，第二天去費城見另一客戶。出發前得知，因聯邦政府停擺，空管缺勤，當地不少航班被逼取消，心裏已有不祥之兆。 　　乘坐國泰凌晨3點多起飛航班，飛行近15小時，於當地時間早上5點多，準時到達甘迺迪國際機場。下飛機後一邊排隊入境，一邊用手機查航班動態，不出所料，飛亞特蘭大航班被取消，馬上聯絡Trip.
2025-11-17 02:00 HKT
跨晒界