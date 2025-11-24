李丞責 - 雀鳥入宅 吉凶有別 | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士，我在英國的房子屋頂有燕子築巢，請問屋頂有鳥巢對風水是否有影響？
風水學認為動物對「氣場」比人類敏感。燕子極具靈性，築巢選址挑剔，必選通風好、光線足、氣場穩之地。燕子選中你家，證明該處磁場穩定，適合居住，人也自然身心安康。燕子帶「陽氣」，能帶動家宅生氣，寓意人丁興旺。
俗語云：「燕子不進愁家門」，燕子自古被視為吉祥的「玄鳥」，象徵富貴與家庭和睦。最著名的典故是唐代劉禹錫的《烏衣巷》：「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。」這首詩提到東晉時期最顯赫的兩大望族——王導與謝安家族（王謝）。當時京城的燕子，總喜歡在這些權貴豪門的屋簷下築巢。古人觀察到這一點，便認為燕子具有「嫌貧愛富」的特性，其實是因為富貴人家的宅邸高大穩固、環境優雅肅靜，且家人和氣，這正是燕子最愛的棲息地。因此，若你家有燕子來朝，便隱喻你的居所具備了如當年「王謝堂前」般的富貴氣象與祥和之氣。
玄學上，鳥類入宅吉凶有別。燕子與喜鵲屬「報喜」，燕子主忠誠富貴，喜鵲主喜事臨門。反之，烏鴉與貓頭鷹則多視為「報憂」。烏鴉食腐帶陰氣，若盤旋怪叫，古人視為煞氣；貓頭鷹雖在西方代表智慧，但在華人風水因其夜行習性及叫聲，常被視為不祥。
雖然築巢會帶來少許鳥糞（俗稱「黃金沙」），但建議切勿驅趕或破巢，這叫「破瑞氣」，人類也不應隨便破壞其他生靈的居所，須尊重及愛護自然。
