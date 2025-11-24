李純恩 - 神力清潔工 | 好好過日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
2025-11-24 02:00 HKT
生活 專欄
　　在網上東看西看的時候，有一個叫Anatoly的視頻總是令我笑出來。這個視頻的主角是一個個子不高的男人，留着大鬍子，戴着眼鏡，頭戴軟塌塌的工作帽，身穿清潔工的連身工作服，手持一個拖把，在不同的健身房裏拖地板清潔健身器具。

　　健身房裏都是神高神大的肌肉男，對比之下這個「清潔工」弱小極了。肌肉男們十分出力地舉着鐵，青筋暴現提起沉重的槓鈴。「清潔工」便湊上去怯生生地說也想試試，肌肉男或是勸阻，說你不行的，或是隨他去提那些他們費了九牛二虎之力才提得動一下的鐵餅槓鈴，等看看笑話。「清潔工」用了一些類似卓別靈的滑稽動作摸摸槓鈴，擺好姿勢，一下又一下輕鬆地提起那些重得要命的鐵餅，好像並沒有怎麼費力。旁邊的肌肉男個個目瞪口呆，嘴巴張大了合不起來，場面好笑極了。

　　這個「清潔工」其實是一個1999年出身的烏克蘭舉重運動員，真名叫Vladimir Shmondenko，在2018年世界舉重錦標賽的18-19歲青少年組得過季軍。在拍這個Anatoly視頻走紅之前，做過速遞員、餐廳服務生和園藝工人。

　　他用那套清潔工作服遮掩了一身賁突的肌肉，扮成一個邋遢潺弱樣穿梭在各處健身房裏，說着一口東歐口音濃重的英語，又以突發的神力來捉弄那些青筋暴現的肌肉佬。有時候他也會假扮成想學健身的潺弱男，令健身教練大吃一驚。有時在健身房裏遇到健美女郎，也會露一手震驚她們，然後拉開工作服的拉練，看到那一身健美的肌肉，美女們口水都流出來。但最好玩的還是他扮的健身房清潔工，他拿來拖地的拖把其實重32公斤，在他手裏輕輕鬆鬆，隨手交給那些肌肉男說幫忙拿一下，又會把人嚇一跳。

　　當那些肌肉男看到一個小個子清潔工輕而易舉就做到了他們花九牛二虎之力也未必做到的功夫，不但吃驚，更多的是掩不住的沮喪。這便更令人忍俊不禁。

李純恩

