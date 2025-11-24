張諾 - 黑貓神 | 任意行

走進香港故宮館的「古埃及文明大展」，我這名資深貓奴的目光，瞬間被一群神秘身影擄獲—不是法老的黃金面具，而是來自公元前3000年的貓神像與貓木乃伊。原來在古埃及，黑貓不僅受寵，更是神聖的化身。



這一切，源自對貝斯特女神的崇拜。她從獅首戰神逐漸化身為貓首女神，守護家庭與豐饒。黑貓因毛色如夜，被認為擁有溝通晝夜的神秘力量，連太陽神拉也曾化身為貓，對抗混沌之蛇。在古埃及人眼中，黑貓瞳孔隨光變化的特性，宛如太陽日升夜落的微觀宇宙。



現實生活中，牠們更是無可取代的守護者。尼羅河畔的糧倉靠牠們驅鼠防蛇，黑貓的夜視能力更被視為天賜。古人將這份實用價值昇華為信仰，深信黑貓能驅疫避災，連法律都明令保護：殺貓者將遭極刑。



貓咪離世時，全家會剃眉哀悼，並為牠製作木乃伊，期待來世再聚。黑貓穿梭冥界的形象，更常出現在墓室壁畫中，成為亡靈的引路者。



從尼羅河畔到香港展廳，這些蜷曲的身影訴說着5000年的眷戀。當我站在玻璃櫃前，與千年前的貓木乃伊對望，忽然明白：無論古今，人類對貓咪的痴迷，從來都不止是因為可愛，而是那份跨越物種的守護與靈性共鳴。下次見到黑貓時，不妨想想—你遇見的，或許是穿越時空的小小神祇。



張諾