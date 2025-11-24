Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 黑貓神 | 任意行

任意行
任意行
張諾
2025-11-24 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　走進香港故宮館的「古埃及文明大展」，我這名資深貓奴的目光，瞬間被一群神秘身影擄獲—不是法老的黃金面具，而是來自公元前3000年的貓神像與貓木乃伊。原來在古埃及，黑貓不僅受寵，更是神聖的化身。

　　這一切，源自對貝斯特女神的崇拜。她從獅首戰神逐漸化身為貓首女神，守護家庭與豐饒。黑貓因毛色如夜，被認為擁有溝通晝夜的神秘力量，連太陽神拉也曾化身為貓，對抗混沌之蛇。在古埃及人眼中，黑貓瞳孔隨光變化的特性，宛如太陽日升夜落的微觀宇宙。

　　現實生活中，牠們更是無可取代的守護者。尼羅河畔的糧倉靠牠們驅鼠防蛇，黑貓的夜視能力更被視為天賜。古人將這份實用價值昇華為信仰，深信黑貓能驅疫避災，連法律都明令保護：殺貓者將遭極刑。

　　貓咪離世時，全家會剃眉哀悼，並為牠製作木乃伊，期待來世再聚。黑貓穿梭冥界的形象，更常出現在墓室壁畫中，成為亡靈的引路者。

　　從尼羅河畔到香港展廳，這些蜷曲的身影訴說着5000年的眷戀。當我站在玻璃櫃前，與千年前的貓木乃伊對望，忽然明白：無論古今，人類對貓咪的痴迷，從來都不止是因為可愛，而是那份跨越物種的守護與靈性共鳴。下次見到黑貓時，不妨想想—你遇見的，或許是穿越時空的小小神祇。

張諾

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
9小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
張諾 - 記憶與真相 | 任意行
　　Deborah Levy（黛博拉．李維）是當代英國文壇備受矚目的作家，她出生於南非，後移居英國，作品常探討身份認同、女性經驗與歷史記憶等主題。 　　《The Man Who Saw Everything 那個看見一切的人》這本書完美展示李維的獨特敘事風格和細膩的文筆。假如時間是一卷鬆脫的膠卷，記憶中的畫面重疊交錯，我們還能看清真相嗎？ 　　書中講述了兩個相似的故事。1988年，28
2025-11-21 02:00 HKT
任意行