KellyChu - 運動員「向前跑」籲投票 冀代議士撐體育發展 | Executive日記

KellyChu
2025-11-24 02:00 HKT
投票選賢能，人人有責。葵青義工發展團昨天就舉辦「投入選舉 1207齊齊向前跑」，呼籲市民積極行使投票權。多名香港運動健兒現身青衣運動場參與支持，包括姚錦成、李振豪、黎可基等數十位優秀運動員。

　　前七欖代表姚錦成話，自己已有心儀人選，認為代議士須親力親為，兌現選舉承諾，「自己政綱真的要做到，另外一定要幫助運動」。他形容，4年一屆嘅選舉，是好機會讓大家選擇，「議員過往4年做得好不好，如果好就繼續支持，如果不好就投給其他候選人 。」

　　前空手道代表李振豪坦言，自己喺葵青區長大，對地區有感情，希望大家踴躍投票，選出心儀代表，將心聲帶入議會。他希望立法會通過更多建設性法例，讓香港得以「向前行」，因此會關注候選人理念及政綱，冀新一屆立法會關注北部都會區發展，發展更多體育基建，令更多活動來香港，促進經濟。

　　前馬拉松代表黎可基以「馬拉松」比喻香港發展，「這刻可能較辛苦，希望後面道路順暢」，認為投票正是盡公民責任，選出有能之士在議會為民請命，從而讓政府施政更貼合民生需要。

KellyChu
 

左起：李振豪、姚錦成現身青衣運動場支持活動。
