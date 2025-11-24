月理萬機 - 航空盛事 連繫全球 | 月理萬機

「超級樞紐博覽會2025」在本月4至6日再次在亞洲國際博覽館舉行，這是博覽會第二次來到亞洲。我很高興能夠親身見證這項盛事。



今年的主題是「塑造亞洲未來交通樞紐」，我們成功吸引全球超過6000名專業人士參與，來自逾200個主要機場營運機構、航空公司、地勤服務代理、工程、科技及運輸企業，並有逾120個品牌參展商雲集，展示最新技術與發展趨勢。相比去年，今年的參與人數及參展商數目都有顯著增長，當中參與人數更增加約兩倍，反映博覽會極具吸引力，更標誌着一系列專業交流與商業合作的開始。



博覽會作為一個航空業界平台，通過低空經濟、空中絲綢之路、空運及地勤運作等範疇的主題會議，配合涵蓋專題論壇及創新展覽，讓我們能夠深入了解最新技術和市場動向，促進交流合作，並推動航空樞紐的發展。



正值香港特別行政區政府在本月1日起擴大「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利計劃」，這對我們來說是很好的消息。這項安排讓更多外地人士毋須申請工作簽證或進入許可，便能以訪客身份來港參與包括「超級樞紐博覽會」在內的指定短期活動。這項計劃自2022年推出，一直致力於便利業界發展，今年更新增5個界別，並擴大認可機構和指定活動，香港機場管理局成為航空界新加入的認可機構之一。



這項計劃對於機管局日後舉辦如「超級樞紐博覽會」等大型國際活動，邀請環球各地專家及代表來訪時將更為便利，並有助吸引更多翹楚，促進業界合作與互動。此次博覽會讓我更堅信，業界攜手合作是推動未來發展的關鍵。我們期待與各方持續探索創新方案，迎接挑戰，繼續致力加深香港國際機場與各地航空業界的聯繫，並積極擴大機場城市發展，鞏固我們領先的國際航空樞紐地位。



香港機場管理局

航空樞紐發展總監

方瑞文