譚紀豪 - 秋雨台北 | 無名指

11月的台北，連日下雨。這天沒事，去大稻埕蹓躂，海味夾着雨水的氣味，連空氣都變重了。這兒曾是台北最繁華的商業中心，近年在旅遊業帶動下又重新積累了些人氣，遺下了模糊的歷史輪廓。



19世紀淡水開港，位於淡水河要塞的大稻埕碼頭成為物資集散地，洋行林立，做茶葉和布料貿易，旺財又旺丁。好景不常，日治時期日商抵制洋行，到戰後淡水河淤積而失去了河港功能，大稻埕黯然落幕。這一區昔日再風光，也不過是歷史長河運送的一段折子戲，類似故事還不停在搬演。



松山車站附近的饒河街夜市，亦是另一個悄然退場的轉運樞紐。當年這一帶叫錫口，因基隆河水深而得舟楫之便，成為基隆、宜蘭貨物運至台北的轉運站。像大稻埕那樣，錫口當時商賈雲集，盛極一時，後因港岸河水淤淺，停泊船隻漸少，商業活動大減。上世紀80年代，政府重新規劃，把南松山橋下攤販集中至饒河街，令這個過氣物流中心成為華西街以後台北第二個夜市。



多年後重遊，饒河夜市依然活力充沛，雨中竟也遊人如鯽，難得是米芝蓮小店還保住榮譽，也有推陳出新的小食。我跟親力親為的老闆說東西好吃，他滿足地笑了。



大稻埕也新舊融合，搞出不少創意，有些我嫌造作，卻又佩服那股絕處開花的衝勁。迪化街老街區、永樂市場、碼頭貨櫃市集，不一定要依靠歷史故事，也能散發別樣風姿。



去年我在台北碰上颱風，航班被取消卻意外收穫一份閒情；今年巧遇「鳳凰」，屏東登陸後迅速減弱，化作幾許秋雨，讓我看到台北的生命力。（IG︰ @tamkeiho）



資深唱片人兼樂迷

愛讀書愛行路

譚紀豪