林靜 - 香港故宮古埃及展 | 紅棉樹下

林靜
2025-11-22 02:00 HKT
　　近日朋友圈分享得最多相片的，一定是香港故宮博物館剛剛開始的「古埃及文明大展」。200多件展品的年代可追溯至大約公元前4000年，橫跨近5000年古埃及歷史，包括宏偉的雕像、彩繪銘文石碑、8具動物木乃伊、7套木乃伊棺槨、木乃伊面具、華美的珠寶首飾及日用品等。

　　我最感興趣的是第二單元「圖坦卡門的世界」，圍繞着法老圖坦卡門（Tutankhamun）有很多謎團。由於他的統治痕跡被繼任者刻意抹去，他的名字在3000多年的漫長歲月裏幾乎被歷史遺忘，直至1922年考古學家在帝王谷發現其陵墓，圖坦卡門才為世人所知。

　　陵墓被發現時，整個世界都被它迷住了。原因之一可能這是個極少數未遭嚴重盜擾的法老陵墓，出土了數千件稀世珍寶。此外，英年早逝的圖坦卡門以及資助考古發掘隊的卡納馮勳爵（Lord Carnarvon）在陵墓被發掘後幾個月就去世，為這座陵墓蒙上了濃厚的神秘感。20年代的時裝設計也受啟發，蛇、鳥和蓮花這些典型的埃及圖案常常出現在當時歐美的時裝設計中。

　　今次展覽的主題精品很豐富，最可愛的是一套6款的毛絨掛飾盲盒，包括法老、木乃伊、卡諾皮克罐等，能否買到心儀的要看看運氣了。

林靜

