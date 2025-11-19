李純恩 - 聖誕大餐懷舊 | 好好過日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
2025-11-19 02:00 HKT
生活 專欄
　　還有一個多月到聖誕節，但隨着聖誕燈飾亮起，市面上的聖誕氣氛也開始熱烈了。紅紅綠綠的聖誕禮物和食品開始售賣，許多餐廳也已經在設計聖誕大餐的餐單。

　　這天朋友從網上傳來幾張1946年和1947年「太平館餐廳」在上海、廣州和香港的聖誕和元旦大餐餐單，見之如時光倒流，十分有趣。

　　1946年廣州「太平館」的除夕元旦餐單如下：雀肉多士、亞力山打湯、炸鱸魚、燒雞片、捲筒豬柳、蜜柑菜花、吟咪鴨飯、皇后布甸、咖啡奶茶、鮮時生果。收費每位為當時國幣二千元。

　　過了一年之後，1947年，也是廣州「太平館」的元旦大餐，菜式跟前一年差不多，但收費已加到每位七千五百元。同一年，上海「太平館」也有聖誕大餐：雀肉多士、雜錦冷盆、燕窩雞茸湯、金不地烤魚、火腿燒火雞、芝士焗蠏、布郎布甸、生果、咖啡、白脫餐包。每位收費二萬元。再過一年，到了1948年，一頓聖誕大餐加價至十四萬。

　　當時正值國共內戰，兩年之中貨幣貶值、物價飛漲的情況，在「太平館」聖誕和元旦大餐的餐單上也顯示了出來。反而那時候香港的生活相對安穩，1947年香港「太平館」的聖誕大餐有：鳳肝湯頭、雞蓉燕窩湯、煙䱽魚、焗鵪鶉配炸薯條、奶油菜花、洋腿燒火雞、雀肉焗意粉、步冧布甸、合時生果、希路咖啡。每位收費港幣七元。

　　幾張菜單像時光隧道一樣，令人見之如穿越時代。如今香港「太平館」也經常參考那個年代的菜單，到了聖誕、元旦搞懷舊大餐，讓食客過一過時光倒流八十年的癮之餘，也體現一下百年老店的風華，這種資格，不是家家有的。

李純恩

