Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林思為 - 慎選健身奶粉 以防中鉛毒 | 營爆生活

營爆生活
營爆生活
林思為
2025-11-19 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　健身奶粉（又稱蛋白粉）是許多健身族群補充營養的首選，尤其在增肌、修復肌肉方面效果顯著。不過，近期美國《消費者報告》針對市售蛋白粉進行檢測，發現超過三分之二的產品每份鉛含量超過專家建議的每日安全攝取量。其中植物性蛋白粉（如豌豆蛋白）污染風險更高，因植物容易從土壤吸收鉛，經濃縮後含量更為驚人。

　　鉛是一種重金屬，長期攝入即使劑量不高，也可能在體內累積，引發慢性中毒、影響神經系統與腎功能。特別是孕婦與兒童，更應避免接觸高鉛產品。

　　為了安全使用蛋白粉並有效增肌，建議選擇有第三方認證的品牌，確保產品品質與安全。選擇產品時仔細閱讀產品標示與檢測報告，避開曾被揭露鉛含量超標的品牌。同時應避免太依賴蛋白粉補充劑，應以天然高蛋白食物為主，如雞胸肉、魚類、大豆製品、雞蛋與乳製品。如必須飲用健身奶粉，澳洲運動營養師協會建議每日不應超過三份。

　　對健身人士來說，一般建議每天每公斤體重攝取1.6-2.2克蛋白質，避免過量造成腎臟負荷。要有效地利用蛋白粉增肌，建議運動後30-60分鐘內補充25-30克蛋白質，此為肌肉修復與生長的「黃金時段」。進食蛋白質時，最好搭配碳水化合物攝取，如香蕉、麵包、薯仔、番薯和米飯等一同進食，因胰島素分泌能促進肌肉吸收胺基酸。

　　其實要增肌不一定需要依賴健身奶粉才能達成目標，均衡飲食與規律的負重訓練才是最佳的方法。

林思為

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
林思為 - 更年期 與飲食失調 | 營爆生活
　　更年期是女性生命中一個重要的轉折點，常發生在45至55歲之間，伴隨着雌激素水平的劇烈變化。這些荷爾蒙的波動不僅影響生理功能，也對心理狀態造成衝擊，進而與飲食失調產生密切關聯。 　　在更年期期間，許多女性會經歷情緒不穩、焦慮、失眠等症狀。這些心理壓力可能導致暴飲暴食、過度節食或依賴高糖、高脂食物來舒緩情緒，形成飲食失調的行為模式。此外，雌激素的下降會影響血糖穩定與脂肪代謝，使得即使飲食量未
2025-09-24 02:00 HKT
營爆生活