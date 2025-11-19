林思為 - 慎選健身奶粉 以防中鉛毒 | 營爆生活

健身奶粉（又稱蛋白粉）是許多健身族群補充營養的首選，尤其在增肌、修復肌肉方面效果顯著。不過，近期美國《消費者報告》針對市售蛋白粉進行檢測，發現超過三分之二的產品每份鉛含量超過專家建議的每日安全攝取量。其中植物性蛋白粉（如豌豆蛋白）污染風險更高，因植物容易從土壤吸收鉛，經濃縮後含量更為驚人。



鉛是一種重金屬，長期攝入即使劑量不高，也可能在體內累積，引發慢性中毒、影響神經系統與腎功能。特別是孕婦與兒童，更應避免接觸高鉛產品。



為了安全使用蛋白粉並有效增肌，建議選擇有第三方認證的品牌，確保產品品質與安全。選擇產品時仔細閱讀產品標示與檢測報告，避開曾被揭露鉛含量超標的品牌。同時應避免太依賴蛋白粉補充劑，應以天然高蛋白食物為主，如雞胸肉、魚類、大豆製品、雞蛋與乳製品。如必須飲用健身奶粉，澳洲運動營養師協會建議每日不應超過三份。



對健身人士來說，一般建議每天每公斤體重攝取1.6-2.2克蛋白質，避免過量造成腎臟負荷。要有效地利用蛋白粉增肌，建議運動後30-60分鐘內補充25-30克蛋白質，此為肌肉修復與生長的「黃金時段」。進食蛋白質時，最好搭配碳水化合物攝取，如香蕉、麵包、薯仔、番薯和米飯等一同進食，因胰島素分泌能促進肌肉吸收胺基酸。



其實要增肌不一定需要依賴健身奶粉才能達成目標，均衡飲食與規律的負重訓練才是最佳的方法。



林思為