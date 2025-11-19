李居明 - 食蟹旺夫運 玄學開運秘訣 | 李居明大師會客室

《潮爆開運王》金粉會氣勢如虹，支持人數直迫三千，上周末二度在新光黃埔四間戲院舉行見面會，觀賞《致富者聯盟》，粉絲大排長龍和我握手拍照，場面非常溫馨。我的一位好朋友最近宣布結婚，她興奮地告訴我，這段時間正好不停地食蟹，可見確實有料到！影響所及，最近好像所有太太都在食大閘蟹。



食蟹旺夫運已證實非常靈驗。蟹膏含有很高的荷爾蒙，女性吃了能增加魅力，吸引異性。大家不妨去觀察身邊的朋友，是否那些婚姻幸福、能箝制老公的女性，都特別愛食大閘蟹、花雕蒸蟹？避風塘炒蟹是香港獨有的文化，原來早年避風塘的艇家，最多的客人就是風塵女子。她們帶客人宵夜必點兩樣：避風塘炒蟹和韭黃，後來更發展出蟹粥。原來她們早已發現，食蟹能旺夫運，即旺她的客人緣。



最旺夫的食法，是專攻蟹膏！有些人只食蟹膏，反而把蟹肉丟掉，雖然浪費，但確實最能吸收旺夫能量。其實只要食到蟹的精華便可，譬如蟹粉小籠包、蟹皇翅都可以，銅鑼灣有間名店的蟹皇翅特別有水準。有位粉絲問，如果對蟹不太鍾情，食半隻可以嗎？半隻就要與人分享夫運！



有位女性問，她對甲殼類敏感，不能食蟹，其實會不會意味着她對男性都會敏感呢？這個現象值得深入研究。如果不能食蟹，可以食果仁，譬如花生、開心果。合桃也很旺桃花，每天吃兩粒，要天然的。杏仁很旺桃花，但不能食太多，可以食杏仁蛋白茶，或者去澳門買盒杏仁餅食，都會增加你的桃花運。特別要推薦南瓜子（白瓜子），它不只能旺桃花，更是發達果仁！你去店舖買南瓜子時，就已經知道你本身是富太，二是馬上能增加你的財運。當然記得買了就要吃，放在家裏是沒有用的！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

