張諾 - 上海本幫菜 | 任意行

張諾 - 上海本幫菜

張諾
2025-11-19 02:00 HKT
專欄
　　短遊上海，下榻前灘酒店，回港前有一個上午空檔，太古里到處是遊人，放棄重遊。問酒店服務員，周邊有老街嗎？她說離太古里一個地鐵站的三林，有一條老街。

　　三林老街是一條承載着千年歷史的文脈古街，由北宋末年移民依水而建，老街上的「聖堂」、「楊家牆門」等古建築，以及傳統的「白牆黛瓦、馬頭牆」民居，至今仍靜靜訴說着往昔的繁華。

　　上網找資料，方知對許多食客而言，三林老街的魅力，在於它是上海本幫菜的重要發源地之一。按內地網民推介，來到「三林民間傳菜」，一間烏瓦頂古屋，時近中午，人聲鼎沸，滿室飄送着「濃油赤醬」之甘香氣味。

　　我坐在店外露台雅座，面向小河，環境怡人。老侍應見我是外來人，說菜式大份，一個人不需點太多，我請他介紹，他為我叫半份「白切羊肉」和一份「八寶辣醬」。

　　一碟雪白羊肉上桌，烚得皮爽滑、肉鮮嫩，入口即溶，點豉油吃，羊脂香氣誘人，是別處吃不到的羊饌。「八寶辣醬」做得出色，有筍粒、紅蘿蔔粒、豆腐乾粒、花生、雞肉、雞腎、豬肚、蝦仁等，以濃醬油爆香，甜中微辣，濃香帶鹹，送白飯吃一流。

　　「三林民間傳菜」堅守着本幫菜「濃油赤醬，鹹淡適中，原汁原味」的靈魂，與老闆交換了微信聯絡，他友善好客，自豪地說︰「吃上海本幫菜，來這裏最好！」，我答應下次帶更多香港人來試更多上海本幫菜大菜。

張諾

