KellyChu - 港故宮館「古埃及展」明開幕 木乃伊棺搶眼 盲盒精品好玩 | Executive日記

終於等到喇！香港故宮博物館與埃及最高文物委員會首度合辦嘅「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」特別展覽，明天就正式開幕。呢個展覽由中國銀行（香港）全力支持，而國泰同銀聯國際亦係主要贊助，一次過帶嚟來自7間埃及博物館及薩卡拉遺址嘅250件珍品，包括木乃伊人形棺、動物木乃伊等重點展品，展期由明天到下年8月31日。對古埃及文明有興趣嘅市民，不容錯過。



數碼光雕投影還原圖坦卡門巨像



展覽分4大單元，跨越5000年古埃及史，其中2.8米高法老王圖坦卡門巨像更係必睇展品。



歷經幾千年，呢尊巨像出現褪色同損毀嘅情況，故宮團隊用數碼光雕投影技術巧妙還原原貌，令我哋有機會親睹巨像昔日光輝。有別於傳統法老像嚴肅對稱嘅面貌，圖坦卡門巨像係以寫實風格呈現佢年幼繼位嘅莊重神情，恍惚令Kelly踏入古埃及王朝。



故宮博物館今次仲好貼心，推出6款毛絨掛飾盲盒，將木乃伊、卡諾皮克罐、法老王等標誌性元素變成高質又得意嘅公仔，等大家可以帶住法老同木乃伊周圍去！Kelly買咗幾個，開心終於抽中心頭好，忍唔住掛咗一隻喺袋，同法老一齊同行。場內仲有超過140款文創精品，梗有一款適合你。



KellyChu



故宮博物館推出毛絨掛飾盲盒。