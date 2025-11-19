Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 港故宮館「古埃及展」明開幕 木乃伊棺搶眼 盲盒精品好玩 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
2025-11-19 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

終於等到喇！香港故宮博物館與埃及最高文物委員會首度合辦嘅「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」特別展覽，明天就正式開幕。呢個展覽由中國銀行（香港）全力支持，而國泰同銀聯國際亦係主要贊助，一次過帶嚟來自7間埃及博物館及薩卡拉遺址嘅250件珍品，包括木乃伊人形棺、動物木乃伊等重點展品，展期由明天到下年8月31日。對古埃及文明有興趣嘅市民，不容錯過。

數碼光雕投影還原圖坦卡門巨像

　　展覽分4大單元，跨越5000年古埃及史，其中2.8米高法老王圖坦卡門巨像更係必睇展品。

　　歷經幾千年，呢尊巨像出現褪色同損毀嘅情況，故宮團隊用數碼光雕投影技術巧妙還原原貌，令我哋有機會親睹巨像昔日光輝。有別於傳統法老像嚴肅對稱嘅面貌，圖坦卡門巨像係以寫實風格呈現佢年幼繼位嘅莊重神情，恍惚令Kelly踏入古埃及王朝。

　　故宮博物館今次仲好貼心，推出6款毛絨掛飾盲盒，將木乃伊、卡諾皮克罐、法老王等標誌性元素變成高質又得意嘅公仔，等大家可以帶住法老同木乃伊周圍去！Kelly買咗幾個，開心終於抽中心頭好，忍唔住掛咗一隻喺袋，同法老一齊同行。場內仲有超過140款文創精品，梗有一款適合你。

KellyChu
 

故宮博物館推出毛絨掛飾盲盒。
故宮博物館推出毛絨掛飾盲盒。
最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
任達華與身穿制服的警員拍攝短片。
KellyChu - 警方賀加入抖音兩周年 邀任達華拍片致敬《PTU》 | Executive日記
　　當年任達華主演嘅《PTU》打破港產警匪片常規，成為經典中嘅經典，好多場面至今都深深刻喺Kelly心入面。適逢香港警察加入抖音兩周年，警方竟然邀請到任達華親自上陣，拍段致敬《PTU》嘅特別短片。警方今次明顯落足工夫，力求還原電影情景。現實中嘅機動部隊同反恐特勤隊警員穿制服登場，霸氣十足。 　　短片中，任達華同警員一齊講出經典台詞：「着得起件衫，就係自己人。」警員就堅定表示：「呢套制服代表香
2025-11-20 02:00 HKT
Executive日記
倪文玲分享屈臣氏集團傳承背後的科學與策略。
KellyChu - 屈臣氏CEO榮登「亞洲最具影響力女性」第6名 | Executive日記
　　擁有185年歷史嘅屈臣氏，店舖超過17000間，有咁嘅成就，作為領軍人物嘅屈臣氏集團行政總裁倪文玲（Malina）功不可沒。Malina早前就獲《財富》雜誌評為「2025年亞洲最具影響力女性」第6名，仲係唯一一位躋身10強嘅零售界人士！ 　　Malina喺《財富》創新論壇晚宴上分享，品牌歷史係信任嘅基石，但行得遠必須聆聽顧客、同事以及合作夥伴嘅意見，緊貼顧客需求，再以理性與感性兼備嘅方式
2025-11-19 02:00 HKT
Executive日記