林國誠 - 流時流刻 | 五里山

有很多朋友會問我流日流時是如何運算，因為和我學的日子是不一樣。還好流年星和流月星是不會有太多派別之分。基本上是一致的。確實在流日流時就出現了不同的派別來運算。有尤惜陰在他著作的《宅運新案》，有一套的計算方法，《沈氏玄空學》沈竹礽亦有另一個方法，而我用的一法是最不同的分上中下三元分別計算。其中有一個考慮便是連貫性，因為最大的分歧就是因不同的時間順行或逆行。但我認為當順逆的日子交接時是否能銜接，不能如今天是九入中順飛，當明天轉為逆飛變為二入中，便連接不了九了。另一個不統一便是流時入中後的順或逆行。有一派不論排流時的時候有順有逆，但入中後便會自己動順行。但亦有派別順排入中順飛，逆排入中逆飛。而先師馬公在世時最精彩便是能運用一時八刻，每十五分鐘為一流刻。先師當然有傳我此法，但我實在沒有太多時候需要到如斯精細的運算。因為我會習慣運用時辰頭或時辰尾做事情。



不過讀者不要太拘泥流日流時，除非真的有特別使用催旺。在基本陽宅催吉避凶已經足夠，如本月丁亥月二黑入中和流年二黑重疊。凶應就特別應驗，如門宅大門開東北，又或祖先的墳向東北。本月確實要特別小心。有一朋友是門開東北，巧合地在11月初掛在門上的化煞用品自己摔下來，因為不以為意，亦懶於再買掛鈎重新再掛上。11月7日立冬上馬上出現小意外，是不可能出現的小問題導致要做手術，而且手尾相當長。出事後我得之要重新再掛上物品，但已經沒有幫助。所以各位讀者不可不防，只怪我們掉以輕心。



林國誠