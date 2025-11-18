金澤培 - 心繫社會 共創未來 | 「培」伴前行

上星期運輸及物流局陳美寶局長專程到訪港鐵九龍灣車廠以及總部大樓，一方面了解港鐵的最新發展，為同事打氣，同時亦鼓勵大家在即將舉行的立法會選舉中，與家人和朋友一同踴躍投票。



12月7日是立法會換屆選舉的大日子，我早已準備當天投選我在各個界別心儀的候選人進入立法會。投票不僅是我們作為選民的權利，也是義務，這是我們選出賢能之士共建香港的珍貴機會。



港鐵公司扎根香港四十多年，我們的核心業務是鐵路服務；公司在香港的獨特位置，亦來自我們在香港「鐵路加物業」扮演的角色，我們肩負建鐵路和建設社區的角色，長遠為香港提供可持續的優質、高效和安全的鐵路服務。立法會在促進香港繁榮擔當關鍵角色，透過立法、監察、政策倡議等多方面，推動社會穩定、經濟發展及民生改善，也透過修訂及優化法規，創造良好營商環境，為企業發展注入動力。我們在努力做好工作的同時，亦致力與議會溝通，建設香港。



為了鼓勵同事投票，我們已透過內部通訊平台、辦公室張貼海報等宣傳選舉。而考慮到部分同事需於選舉日值班，當天亦會加派人手當值，以作靈活調配，便利同事投票。



港鐵同時積極配合政府選舉安排的部署，鼓勵和支持市民大眾投票。因應今次延長投票時間，港鐵將在選舉日提早開出頭班車，便利票站人員早作準備。我們亦善用站內廣告燈箱及部分出入閘機張貼出選舉的提示資訊，又會配合選舉事務處，指引及便利身在內地的登記選民前往邊境票站。



我期待新一屆立法會繼續推動香港長遠繁榮發展，希望港鐵同事及各位市民與我一樣，在12月7日踴躍投票，共創未來。



金澤培