李純恩 - 只有熊知道

好好過日子
好好過日子
李純恩
2025-11-18 02:00 HKT
生活 專欄
　　日本近期的熊出沒現象有點奇怪，全國各地都有熊跑出來，好像約好了一樣。

　　最初有熊出沒的時候，動物專家還說是因為今年橡果減產，以橡果維生的熊吃不飽，便跑出大山覓食了。那個時候出現熊的地方不多，專家之言還有點道理，但後來全日本東南西北的熊都跑了出來，原因一定就不是橡果不夠這麼簡單了。動物的感應能力比人強，這麼大規模游擊行動所為何事，大概只有熊和天知道。

　　前幾年「高費19」肆虐香港的時候，山上的野豬也有異動，老豬們大批跑下山來，在市區如入無人之境，隨處都可以遇見牠們。那時候香港除了疫情令人害怕之外，山裏野豬的食物應該跟平時一樣，不會因為疫情而缺乏的，但野豬們就是待不住，要拖兒帶女來到人類的地盤上亂逛。銅鑼灣、中上環、旺角等地隨時有野豬陪你行街，居民區的公園、兒童的遊樂場裏也有大豬小豬出現。那其實是反常的，卻不知牠們為甚麼突然反常。但疫情結束，這種情景就少見了，野豬不再隨便下山。

　　這當然不是動物的心血來潮，背後必有甚麼原因，只是我們不知道。專家也未必知道，但專家們情急之下總要說點甚麼，實在也當不得真。真正的原因，只有豬知道。

　　現在日本的熊患或許也這樣，東南西北鬧一陣，不知道哪一天，突然又老實待在山裏，不出來跟人玩了。究竟所為何事，只有熊知道。

李純恩

