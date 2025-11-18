KellyChu - 鄧炳強夥卓孝業「二創」《無間道》宣傳立會選舉 李家超偕3司長拍片籲積極投票 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2025-11-18 02:00 HKT
立法會選舉投票日將喺12月7日舉行，特首李家超聯同政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波及律政司司長林定國，拍攝選舉宣傳短片，呼籲選民投票。李家超喺影片中，呼籲市民積極履行公民責任，選出有能力、有抱負嘅愛國愛港議員，為香港發展及民生努力打拼。

　　3名司長就話，現屆立法會喺過去4年，展現高效高質量議政，需延續這一良好勢態，強調全社會都要「凝聚力量、共同參與」。片尾仲有特首辦主任葉文娟、3名副司長卓永興、黃偉綸、張國鈞，及15名局長現身，與特首和3名司長一同喊出「12．7立法會選舉齊投票，共創美好未來」嘅口號。

　　同時，保安局局長鄧炳強，就帶領保安局副局長卓孝業、常秘李百全，致敬經典港產片《無間道》，「食字」拍攝短片《有揀到》，上演梁朝偉、黃秋生喺天台嘅經典一幕，更「二創」對白，變成宣傳選舉嘅呼籲。例如鄧炳強就籲12月7日投票，「唔好再等4年又4年」。而團隊亦到《無間道》拍攝場地—北角政府合署天台，「神還原」劇情。

　　另外，入境處處長郭俊峯與藝人鍾鎮濤一齊填詞，創作歌曲《投一票》，呼籲選民投下神聖一票。

