Cally - 新城市廣場斥5千萬優化空中花園 NTP Sky Garden音樂噴泉聖誕回歸 | 商界講呢啲

新鴻基地產旗下嘅沙田新城市廣場最近花咗超過5千萬優化商場1期7樓嘅戶外空中花園，並重新命名為NTP Sky Garden，帶來煥然一新嘅感官體驗。為隆重其事，新城市廣場亦用咗1,800萬元邀請日本知名光影藝術團隊NAKED Inc.，設置首個沉浸式水幕匯演《星夜願語•光影匯演》，慶祝NTP Sky Garden盛大開幕。



NTP Sky Garden由「天空廣場」、「晴空丘」及「芳草園」3大主題區域構成。「天空廣場」擁有全港商場最大嘅戶外水幕及音樂噴泉裝置，水幕闊30米、高6米，喺聖誕佈置及投影燈光下，呈獻融合水幕、光影、藝術與音樂嘅沉浸式光影匯演。而喺花期可以嚟「晴空丘」及「芳草園」欣賞漫天盛放嘅黃花及紅花風鈴木美態，聖誕期間仲設有輕食角落及聖誕飾物工作坊，全方位吸引情侶、家庭及年輕客群。



聖誕期間3樓中庭會以馬戲團嘉年華為主題呈獻「聖誕奇幻嘉年華」，打造四大潮玩打卡點，包括全港首個室內6米高嘅「聖誕樹旋轉滑梯」、巨型飄雪水晶球、旋轉木馬及啤啤熊三輪車競賽，無論大小朋友都可以沉浸喺聖誕氛圍中，瞬間投入節日歡樂世界。



新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示：「我哋希望重新打造嘅音樂噴泉，能夠繼續傳承沙田社區獨有嘅地標象徵，為居民創造全新而難忘嘅社區回憶。」佢仲預計NTP Sky Garden開幕首兩個月，會吸引約15萬人次入場𠻹。

