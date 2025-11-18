Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cally - 新城市廣場斥5千萬優化空中花園 NTP Sky Garden音樂噴泉聖誕回歸 | 商界講呢啲

商界講呢啲
商界講呢啲
Cally
2025-11-18 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　新鴻基地產旗下嘅沙田新城市廣場最近花咗超過5千萬優化商場1期7樓嘅戶外空中花園，並重新命名為NTP Sky Garden，帶來煥然一新嘅感官體驗。為隆重其事，新城市廣場亦用咗1,800萬元邀請日本知名光影藝術團隊NAKED Inc.，設置首個沉浸式水幕匯演《星夜願語•光影匯演》，慶祝NTP Sky Garden盛大開幕。

　　NTP Sky Garden由「天空廣場」、「晴空丘」及「芳草園」3大主題區域構成。「天空廣場」擁有全港商場最大嘅戶外水幕及音樂噴泉裝置，水幕闊30米、高6米，喺聖誕佈置及投影燈光下，呈獻融合水幕、光影、藝術與音樂嘅沉浸式光影匯演。而喺花期可以嚟「晴空丘」及「芳草園」欣賞漫天盛放嘅黃花及紅花風鈴木美態，聖誕期間仲設有輕食角落及聖誕飾物工作坊，全方位吸引情侶、家庭及年輕客群。

　　聖誕期間3樓中庭會以馬戲團嘉年華為主題呈獻「聖誕奇幻嘉年華」，打造四大潮玩打卡點，包括全港首個室內6米高嘅「聖誕樹旋轉滑梯」、巨型飄雪水晶球、旋轉木馬及啤啤熊三輪車競賽，無論大小朋友都可以沉浸喺聖誕氛圍中，瞬間投入節日歡樂世界。

　　新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示：「我哋希望重新打造嘅音樂噴泉，能夠繼續傳承沙田社區獨有嘅地標象徵，為居民創造全新而難忘嘅社區回憶。」佢仲預計NTP Sky Garden開幕首兩個月，會吸引約15萬人次入場𠻹。
 

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
Cally - 召集單身男女挑戰 「11．11秒殺」贏獎金 | 商界講呢啲
懋集團旗下沙田好運中心召集所有單身人士參加11月11日單身專屬派對，免費挑戰「11．11秒殺」遊戲，成功零誤差於目標秒數11秒11毫秒將計時器按停的參加者，可即時獲如心賞$500電子現金券！接近指定秒數的參加者也有其他豐富的獎金獎品。 　　好運中心亦同時呈獻「好運覓食地圖」，由即日至11月11日期間，去指定餐飲品牌電子消費，即可集印換取商戶現金券，如集齊5個不同餐飲商戶印花即賞$20現金券，
2025-11-10 02:00 HKT
商界講呢啲