甘蕎因 - 偶遇中的新知識 | 鏞融芯語

最近一次在餐廳的尋常款待，竟意外地讓我對香港的產業地位，有了一番全新的體會。



事緣本月初，一位經營畫廊的朋友致電，說有位外籍客人剛在她的畫廊選購作品，希望能品嘗一頓精緻的中菜，問我能否為他安排一份「一人前」的餐點。剛巧我正在餐廳，便欣然應允，也希望略盡地主之誼。



寒暄之間，方得知這位客人是德國知名眼鏡製造設備商F.W. Haug的第二代傳人，此行正是為了參加「香港國際眼鏡展」。我對此展會略有所聞，早前才在社交平台看過，還以為只是個簡單的B2C活動。他卻笑着解釋，香港這個眼鏡展，是以B2B（企業對企業）為主，更是業界最大型的商貿展覽之一，地位舉足輕重，是行內不容錯過的年度盛會。



這番話徹底勾起了我的好奇心。他分享道，今時今日已不再每年運送大型機器來港參展，反而視展會為與全球客戶交流、商談合作的平台。公司的業務以眼鏡框工業製造機械與技術見長，在歐洲及亞洲均有穩健根基。而香港分公司除了代理多個高端設備品牌，還為亞洲OEM、ODM製造商提供出口、技術顧問和維修支援。這些設備有助提升製程準確度及穩定性，讓品牌和製造商在競爭激烈的市場中突圍而出。



我亦好奇問，他們的頂級機器壽命可達20年，如何維持營運？他坦言，這正是他們面對的挑戰。近年內地供應商迅速冒起，價格或許只是他們的三分一，但機器可能5年就需要更換。客戶是否選擇低價、還是質素優先，正是行業分野所在。



曾聽聞眼鏡店的利潤相當可觀，我到眼鏡店親身選購時，亦發現部分款式的售價高達數千元，尤其是日本製造的眼鏡，價格尤為昂貴。面對我的問題，他一語道破，眼鏡之所以昂貴，關鍵在於「人手」。雖然機器可以量產鏡框的基本形狀，但若要達到高品質，尤其是日本製鏡框的細緻打磨、鑲嵌等工序，仍需依賴精湛的手工技藝。這些「匠心」，正是機器無法取代的高價值所在。



這次交流讓我大開眼界，回到公司後，我馬上上網搜查，才發現這個由貿發局及香港眼鏡製造業協會主辦的展會，其規模和深度遠超我想像。今年竟吸引了全球逾90個國家、過萬名買家參與，展覽內容涵蓋從智能眼鏡、穿戴式科技，到專為長者而設的視力護理專區，儼然是一個全球光學創新的樞紐。



那天的接待，原本只是一次舉手之勞，沒想到從這次偶遇中，卻讓我學到寶貴的新知識，意外打開我對一個產業的全新視野。從德國的工藝精神，到香港作為全球光學創新樞紐的角色，我不但增長了見聞，也讓我重新認識了這座城市隱藏的產業實力與魅力。



鏞記酒家行政總裁

甘蕎因