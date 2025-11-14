Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家權 - 創意爆棚大閘蟹宴 | 好味大過天

梁家權
2025-11-14 02:00 HKT
生活 專欄
　　大約10年前，替一本雜誌做大閘蟹比併，兩日之間吃了10間店子，雖然每隻蟹主要吃膏和蟹肉蟹爪，但之後一個星期飽滯而膩的感覺在腸胃內揮之不去，吐一口氣都好像有蟹膏的油膩氣息，結果那一季見到大閘蟹都怕怕。

　　前事不忘，這晚來到友人在荃灣「3A廚房」設下的飯局，看到菜單，暈得一陣陣！9道菜中，只有2道不是大閘蟹：大閘蟹蟹粉凍、清蒸大閘蟹每位一隻、火焰鹽焗大閘蟹每位半隻、鬼馬大閘蟹拆肉鬼馬芒果沙律、大閘蟹拆肉蟹膏福袋、蟹粉龍蝦拌多士、清蒸龍躉翅肉、家鄉碌鵝、蟹粉麻婆豆腐配籠仔飯，然後還有甜品。

　　以為大閘蟹不是3A廚房的強項，因為此店的當家珊姐經營海鮮多年，所以一直以來到這家私房菜，都是吃她揀手的海上鮮，但席上有人告知，珊姐有太湖蟹的門路，這晚盡是太湖蟹。吃大閘蟹多年，陽澄湖、太湖、牧牛湖、日本青森、比利時、荷蘭的活蟹都吃過，始終是內地蟹夠味道。

　　不是陽澄湖最好嗎？今時今日養殖的技術進步，且監管比從前嚴謹，其實品質已不會相差太大，產地不是重點，關鍵是誰有本事攞到靚蟹，識人好過識綁在蟹鉗上的鐳射標籤。

　　先來每一隻清蒸特大蟹公，無調味，無廚功，好吃與否全靠蟹本身，也是最能看到這批蟹的質素……事實上，人人都吃得很愜意！不過，最值得一提，是這家私房菜創意無限，又捨得用蟹，相信是晚用上過百隻大閘蟹。雖說大部分菜式都是大閘蟹，但做法和配搭各有奇特之處，例如蟹粉龍蝦拌多士，夾在中間的龍蝦肉，令整件多士活色生香。曲終筵散，卻沒有大閘蟹飽膩的感覺。

梁家權

梁家權 - 銅鑼灣發生咩嘢事 | 好味大過天
　　「飲乜嘢？」走進堅拿道西的「大囍麵家」，本來打算吃碗崩砂腩河醫肚，眼角看到牆上貼着的推介：「手打潮州魚蛋河$28」，抵食喎，便改變主意吃魚蛋粉，沒料到店員如此一問，她見我面帶疑惑，補一句：「包一杯飲品！」 　　以為是細細碗的推介套餐，送來時是正常份量，3粒魚蛋，兩片極厚的炸魚片，奶茶也是熱辣辣沖出來的（見圖）。又以為限時限候只限堂食，卻是全日供應，又可以加兩元外賣，還包冷熱飲品，便宜過周
2025-11-21 02:00 HKT
好味大過天
梁家權 - 靚水餃皮何處尋 | 好味大過天
　　今趟歐洲之行當然吃很多歐陸美食，但骨子裏始終覺得中式食品較愜意。10日流流長，肯定會思念港味，於是出發之夜專程到跑馬地「正斗」吃碗雲吞麵或水餃麵，炒碟乾炒牛河和飲一盅杏汁燉豬肺湯，超前補償鄉愁。 　　曾經比試過好幾間品牌的乾炒牛河，「正斗」喺各區店子炒得不差（機場店不計），而跑馬地店水準最穩定。吃乾炒牛河怎可能沒有橙色辣椒醬？人人都說「余均益」好，我倒覺得從前「左顯記」辣椒醬更香辣。有些
2025-11-07 02:00 HKT
好味大過天