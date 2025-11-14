梁家權 - 創意爆棚大閘蟹宴 | 好味大過天

大約10年前，替一本雜誌做大閘蟹比併，兩日之間吃了10間店子，雖然每隻蟹主要吃膏和蟹肉蟹爪，但之後一個星期飽滯而膩的感覺在腸胃內揮之不去，吐一口氣都好像有蟹膏的油膩氣息，結果那一季見到大閘蟹都怕怕。



前事不忘，這晚來到友人在荃灣「3A廚房」設下的飯局，看到菜單，暈得一陣陣！9道菜中，只有2道不是大閘蟹：大閘蟹蟹粉凍、清蒸大閘蟹每位一隻、火焰鹽焗大閘蟹每位半隻、鬼馬大閘蟹拆肉鬼馬芒果沙律、大閘蟹拆肉蟹膏福袋、蟹粉龍蝦拌多士、清蒸龍躉翅肉、家鄉碌鵝、蟹粉麻婆豆腐配籠仔飯，然後還有甜品。



以為大閘蟹不是3A廚房的強項，因為此店的當家珊姐經營海鮮多年，所以一直以來到這家私房菜，都是吃她揀手的海上鮮，但席上有人告知，珊姐有太湖蟹的門路，這晚盡是太湖蟹。吃大閘蟹多年，陽澄湖、太湖、牧牛湖、日本青森、比利時、荷蘭的活蟹都吃過，始終是內地蟹夠味道。



不是陽澄湖最好嗎？今時今日養殖的技術進步，且監管比從前嚴謹，其實品質已不會相差太大，產地不是重點，關鍵是誰有本事攞到靚蟹，識人好過識綁在蟹鉗上的鐳射標籤。



先來每一隻清蒸特大蟹公，無調味，無廚功，好吃與否全靠蟹本身，也是最能看到這批蟹的質素……事實上，人人都吃得很愜意！不過，最值得一提，是這家私房菜創意無限，又捨得用蟹，相信是晚用上過百隻大閘蟹。雖說大部分菜式都是大閘蟹，但做法和配搭各有奇特之處，例如蟹粉龍蝦拌多士，夾在中間的龍蝦肉，令整件多士活色生香。曲終筵散，卻沒有大閘蟹飽膩的感覺。



梁家權