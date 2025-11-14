鄧達智 - 曼谷文苑偉賢兄 | 智智樂GO

透過前泰國旅遊局高層，剛剛退休的Wanna Tonak Ho認識紅遍全球華人、非華人半邊天曼谷文苑花膠撈麵，幸會主人/主廚文師傅偉賢。



相交過十年，真是個「君子之交淡如水」好朋友。跟名廚交往，離不開酒肉正常，性情交織結果竟是不離不棄上天安排君子之交。



本年7月吃過檳城馬來榴槤，為探偉賢兄經曼谷返港，當然不能錯過，未被印上Menu、滋陰好眠清補涼野生水魚湯及念念不忘厚花膠鮑汁撈麵。偉賢兄當時鄭重告知：下次再來，這間營業多年Chef Man Ratchadamri老店，將會搬到Soi Mahadlekluang的Grande Centre Point Prestige Hotel新址。



偉賢兄旗下Chef Man系列分店遍布泰京，從超級隱蔽私房菜，到高級別墅式私房菜，中高價粵菜館，大概半年前開張以海南雞為主調的優質大眾化飯堂；如今老店搬遷，轉移到中環更華麗的Prestige酒店，必有一番新景象。



曼谷粉絲急不及待飛泰京幫襯偉賢兄新店，傳來照片；俗艷「富麗堂皇」肯定不合適；以「晶瑩剔透簡約奢華」形容更貼切。



過去大受歡迎菜式，一併傳承至新址；新增「佛跳牆雞」新穎美味，賣相吸引。



眼下事繁且忙，明天即飛倫敦及德國，回來跑一轉江西景德鎮欣賞瓷器藝術品，旋即飛往非傳統聖誕節景點目的地，改往久違雲南麗江、大理及昆明。新年Count Down告別冰天雪地，改往泰國海島琉璃世界潛水勝地。



最重要，歸程經曼谷，探望偉賢兄，參觀Chef Man新地埗，嘗美食新菜式。不似一般港人對泰國尤其曼谷迷戀，筆者獨愛閒散漫步沿河華人老區Talat Noi及偉賢兄「文師傅」系列美食。



鄧達智