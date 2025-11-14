Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 電話史 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
2025-11-14 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　隨着取消了家裏的固網電話號碼，沙發旁邊的座機電話也完成了歷史任務。感覺是一個時代的結束，我給座機拍了一張照片，留個紀念。

　　二十多年前，一個在深圳生活的朋友用了手提電話之後就把家裏的固網電話取消了。那時聽起來有點不可思議，現在看來他真是走得超前。其實這些年來已經有許多朋友取消了家裏的固網電話，我家一直留着也沒有特別的意思，平時幾乎不用，偶爾響起常常又是騙徒打來。一直留着大概算是個念想吧，現在也斷了。

　　我有一本上世紀八十年代的通訊錄，那時在娛樂雜誌工作，通訊錄上記滿了香港明星藝人的家居電話，那時候這是最方便的聯絡方式了，有什麼事，拿起電話就打到人家家裏去，說事情約見面，一點突兀的感覺都沒有。那時候家裏的電話經常響，有時還會守在旁邊等它響。

　　再往前數，小時候在上海，私家電話少之又少，我們那一帶居民用的只有隔壁「花園坊」弄堂口的那一部公用傳呼電話。電話由專人守着收錢，打一個電話四分錢，接一個電話三分錢。電話響了由守電話的人接聽，然後就跑去接電話的人家裏通傳，一般就是站在弄堂裏揚聲呼叫：「XXX電話！」接電話的人就跑去接電話。如果人緣好的話，傳呼電話的人不會把電話掛掉，你跑過去就可以聽電話，那樣只要付三分錢。反之，傳呼者會記下來電者的號碼，掛掉電話。這樣你就要打回去，便要多付四分打電話的錢了。那時候這部電話是很了不起的，至今我還記得它的號碼：374686。

　　1876年蘇格蘭人貝爾（Alexander Graham Bell）發明了電話，建立了現代通訊系統，一百五十年後，他的歷史任務起碼在我家算是結束了。

李純恩

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
李純恩 - 寫稿 | 好好過日子
　　跟朋友聊天，說到寫稿。我說現在每天寫一篇稿，當作「一天做一件事」來完成，寫完稿，一天的事情好像也完結了，餘下的活動都好像可有可無，喜歡就做，不喜歡可以不做。這好像也就記不清以前每天寫四個專欄的日子是怎麼應付的。當時也沒覺得有甚麼難。 　　或許這也是習慣，習慣了一天一篇稿，這篇稿就是一回事，習慣了一天四篇稿，寫完一篇只完成了四分之一，那寫完一篇也不算一件事，要寫完四篇才是一回事。於是一天寫
2025-11-15 02:00 HKT
好好過日子
李純恩 - 吃錯席 | 好好過日子
　　在網上看到一個男人去參加婚宴，交了禮金，坐下吃喝，等到新娘新郎來敬酒，竟然不認識，才發現去錯了地方。這個一臉茫然的男人在網上問，應不應該拿回禮金。 　　倪匡大哥也有過同樣經歷。幾十年前，他有一次去參加婚宴，在門口交了三百元禮金——那時候的公價——然後進場，沒人招呼，便找了張枱子坐下，吃吃喝喝，跟同桌的賓客有說有笑了半天，等到一對新人來敬酒，一看不認識，才知道走錯場，連忙起身走到酒樓的另一
2025-11-13 02:00 HKT
好好過日子