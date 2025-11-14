李純恩 - 電話史 | 好好過日子

隨着取消了家裏的固網電話號碼，沙發旁邊的座機電話也完成了歷史任務。感覺是一個時代的結束，我給座機拍了一張照片，留個紀念。



二十多年前，一個在深圳生活的朋友用了手提電話之後就把家裏的固網電話取消了。那時聽起來有點不可思議，現在看來他真是走得超前。其實這些年來已經有許多朋友取消了家裏的固網電話，我家一直留着也沒有特別的意思，平時幾乎不用，偶爾響起常常又是騙徒打來。一直留着大概算是個念想吧，現在也斷了。



我有一本上世紀八十年代的通訊錄，那時在娛樂雜誌工作，通訊錄上記滿了香港明星藝人的家居電話，那時候這是最方便的聯絡方式了，有什麼事，拿起電話就打到人家家裏去，說事情約見面，一點突兀的感覺都沒有。那時候家裏的電話經常響，有時還會守在旁邊等它響。



再往前數，小時候在上海，私家電話少之又少，我們那一帶居民用的只有隔壁「花園坊」弄堂口的那一部公用傳呼電話。電話由專人守着收錢，打一個電話四分錢，接一個電話三分錢。電話響了由守電話的人接聽，然後就跑去接電話的人家裏通傳，一般就是站在弄堂裏揚聲呼叫：「XXX電話！」接電話的人就跑去接電話。如果人緣好的話，傳呼電話的人不會把電話掛掉，你跑過去就可以聽電話，那樣只要付三分錢。反之，傳呼者會記下來電者的號碼，掛掉電話。這樣你就要打回去，便要多付四分打電話的錢了。那時候這部電話是很了不起的，至今我還記得它的號碼：374686。



1876年蘇格蘭人貝爾（Alexander Graham Bell）發明了電話，建立了現代通訊系統，一百五十年後，他的歷史任務起碼在我家算是結束了。



李純恩