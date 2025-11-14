查小欣 - 甬府．上海北外灘店 | 查乜料

從香港飛上海，在機場巧遇美食達人謝嫣薇，她推介上海北外灘甬府是必食之選，更熱心幫忙訂座及擬定菜單。北外灘甬府位於來福士東樓56樓，格調高雅，專𨋢旁有儀容端莊女服務員鞠躬歡迎，餐廳鳥瞰黃浦江，飽覽浦東景貌，臨江嚐寧波菜精品，心曠神怡。



甬府全國有30間分店，上海有3間，惟北外灘店打造獨特創新菜品。兩個冷菜都有驚喜，糖醋鰻苗，鰻魚苗幼如芽菜，來自海南，脆炸，甜酸香口，舌尖回甘；玉蘭花茭白，美如玉蘭花，雪白花苞翠綠花托輕輕發酵，微酸醒胃。



湯羹：石頭魚燉刺豚，兩款名貴魚鮮燉出牙白濃稠魚湯，厚醇暖胃，石頭魚肉質鮮嫩爽口，魚味濃郁，刺豚魚肉低脂鮮甜，爽脆且帶咬勁，口感獨特。



主菜：原籠蒸潮蝦，潮蝦是海河交合的特產，是時令漁獲，蝦身幼長嫩紅，整齊排列蒸籠中，吸睛，蝦肉甜。荔枝陰豆瓣獐子島元貝，獐子島位於大連，新鮮元貝圓碌碌，半隻手掌般厚大，廚師桌前煎至雙面金黃，內裏嫩滑，配以用荔枝和豆瓣醬自家調製的微辣帶甜汁醬，極品。



薺菜黃魚春捲，用野生捕獲東海黃魚包空氣春卷，配薺菜未，皮薄脆，口感蓬鬆，充滿空氣感，拆骨黃魚肉，細嫩。姜茸焗烤海釣鮸魚，矜貴鮸魚釣自東海魚腹位，肉質細緻鮮美，膠質油脂豐富。白玉絲瓜燴海瓜子，細細粒海瓜子浮藏粉綠絲瓜羮中，看似平平無奇，入口卻無比鮮味。



侍酒師經驗豐富，所選的香檳、白酒和甜酒令味蕾錦上添花，實實在在的美酒佳餚。



查小欣