郭志仁 - I NEED YOU | 九宮格

考考大家，2000年的經典辦公室愛情電影《孤男寡女》，英文片名是？答案是Needing You。片尾一幕，劉德華在碼頭試圖追回鄭秀文，在木板上親手寫下的，也不是I Love You，而是I Need You。原來，鄭秀文早在御守上已寫下同一句話。



上星期，一對情侶理性地談論是否分開。男生對女朋友說：「我真係好需要你。」女生眼泛淚光：「聽到好感動，我希望你永遠都需要我。」以《孤男寡女》鄭秀文角色Kinki為例，她的男友經常說I Love You，卻沒有時間相伴，更背着她偷情。Kinki這個角色似乎代表了不少女生，她們都喜歡戀人對自己說「我需要你」，而非口號式的「我愛你」。



幾年前，《孤男寡女》上映20周年，鄭秀文曾在社交媒體回顧：「Roger條件超好，但Kinki拒絕Roger，因為Kinki很清楚知道自己只喜歡華少……在那個時候，能夠愛華少和保護華少就是Kinki的全部。愛情的魔力啊！」



有女生分享，I Need You蘊含着一種信任與肯定，代表對方的全然依靠。即使未必能解決問題，對方總會在身邊陪伴。這是一份願意承擔的情感，比起I Love You更踏實、更安全。年紀越大，就越難讓別人看到自己脆弱的一面，而願意這樣坦承，正是深愛的表現。



有時，「我需要你」比「我愛你」，更能體現愛的真實形狀。



「等，適合時候孤男寡女會連線，深呼吸等，適合時候一場交戰」鄭秀文—《感情線上》



郭志仁