馮應謙 - 童顏針初體驗 | 花樣男教授

花樣男教授
花樣男教授
馮應謙
2025-11-14 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　身邊總有些愛美的朋友去打Botox，我每次都說自己不是明星，沒必要去打，再加上聽說長期打Botox會有面癱或表情僵硬的風險，心裏其實有點怕。後來，PLLA（聚左旋乳酸）出現了，也就是大家常說的「童顏針」，它多少改變了我對醫美的看法。PLLA不同於一般的皮膚「填充劑」，注射後會被身體吸收，透過刺激皮膚深層膠原蛋白增生，長期副作用相對較少。不過，說到底我還是不敢去嘗試。PLLA需要專業醫生操作，一針一針打進不同部位，光想像那種痛就讓我卻步。再加上近年醫美感染的新聞屢見不鮮，更加小心謹慎。還有，醫生經驗很重要，注射的劑量和部位都要拿捏得當，否則幾個月後皮膚可能會出現凹凸不平，療程後還需定時按摩，讓劑量平均分布。總結來說，我一直都抗拒任何外來注射的美容。

　　但科技始終在進步，現在竟然可以用美容機的導入技術，把PLLA「導入」皮膚，就像做個骨膠原導入那麼簡單。當然，價錢不便宜。重點是，導入前要先用微針在皮膚上製造無數肉眼看不到的微小傷口，讓PLLA更容易滲透。於是我嘗試了一個療程，每月一次，一共三次。最痛苦的部分就是微針，過程中皮膚真的很痛、很燙。微針其實不是新東西，早就有了，但一直是我的死敵，我認為是世上最痛的醫美。雖然現在技術進步，減痛效果已經好了不少，但還是很難熬。

　　做完後，臉部確實會痛幾天，只能用冷水洗臉。護理事項也不少，的確麻煩：不能曬太陽，要不斷做保濕，幾天內不能做劇烈運動，更別說游泳，出門最好也不要上粉底液，這一點我當然堅持。最後說說效果，「童顏針」的功效是長期型的，我自己覺得目前沒甚麼突飛猛進的改變，不過，朋友在我做完療程兩個月後說我皮膚緊緻了，虎紋也淡了不少。

馮應謙

