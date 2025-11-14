Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Titus - 可持續的奢侈 | 錶奇立異

錶奇立異
錶奇立異
Titus
2025-11-14 02:00 HKT
生活 專欄
　　可持續性（Sustainability）是這世代最重要的學問之一。隨着全球暖化，可持續性在我們生活中越來越重要。從紙飲管的使用，到零排放的電動車，再到城市的綠化計劃，各種努力都朝着保護我們的共同家園——地球的方向前進。諷刺的是，奢侈品往往是可持續性的最大敵人。奢侈的定義在於物質的奢華，使用最優質的原料，消耗大量天然資源，以換取享受和社會地位的象徵。

　　幸好，鐘錶業近年來開始重視可持續性，逐漸將環保理念融入產品中。以前被視為基本的膠或木錶盒，今天都已變成高質紙盒。深受錶迷歡迎的塑膠錶帶，現在大部分都採用回收塑膠物料。Panerai在2021年推出的E-Steel系列，有近98%的重量由環保材料製成，僅少量零件使用無法替代的材質，標誌着鐘錶行業在可持續性方面的重要進展。

　　今年年初，雅典錶（Ulysses Nardin）推出了輕量級的潛水錶[Air]，重52克，如果不計錶帶，甚至不到46克，成為全球最輕的潛水錶。[Air]備有200米防水和抗撞性能，而UN374 Skeleton機芯的設計也別具一格；有80%的空間都是空氣，僅20%是實際零件，簡直是設計及功能性完美融合的巔峰之作。另外，[Air]的錶耳是由回收魚網和碳纖維製成的，錶圈則是鈦金屬和回收碳纖維的合成物料，追求創新的同時又有可持續性的元素。

　　我上星期在澳門試戴了這隻手錶，除了輕得像我根本沒戴錶，44mm直徑的[Air]在我的纖細手腕上出奇地合適，可能因為錶耳較短。[Air]無疑是今年的最佳作品之一。

　　最後，我衷心希望鐘錶製造業能繼續向可持續性發展，為地球出一份力量。

Z世代手錶收藏家
Titus

