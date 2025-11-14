麥華章 - 美酒薈香江 | 玫瑰人生

又到一年一度的香港國際美酒展，這美酒薈香江活動已辦到第17屆，如往屆一樣，於11月上旬舉行的今屆美酒展深受歡迎，來自23個國家及地區的參展商共逾620間，吸引了57個國家共8200買家，也吸引逾11000名市民入場。參展酒莊有來自舊世界盛產葡萄酒的法國、意大利、西班牙，也有來自新世界的美國、阿根廷、智利及澳洲，但我發現兩個異軍突起的參展國家很值得關注：一個是以色列，另一個是中國。



我應以色列領事館之邀，於美酒展揭幕首天中午，出席由該館經濟及商務部舉辦的佳釀品嘗活動「嘗聖地葡萄酒——以色列葡萄酒之旅」。近百名嘉賓品嘗來自該國5個葡萄酒莊園及兩個烈酒釀造廠的佳釀，甚具親和力的以色列總領事藍天銘（Amir Lati）親自出席為活動致開幕詞並接待賓客（見圖）。



以色列釀造葡萄酒的歷史已有5000年，該國氣候炎熱乾燥，但也有一些地區如加利利、撒瑪利亞、耶路撒冷山脈、尼格夫及參孫擁地中海氣候，加上土壤是火山岩與石灰岩，甚宜種植葡萄，而該國先進的農業及灌溉技術更大大助力葡萄種植業的發展。目前該國共擁有300個酒莊，種植的品種以赤霞珠、梅洛、切拉子、莎當妮及長相思為主。當午我們品嘗了8款紅、白葡萄酒，均酒體豐盈富深度，且酒味細膩優雅，很值得推薦。



另一讓人刮目相看是中國葡萄酒業的崛起。這次參展的中國葡萄酒莊主要來自寧夏與新疆，寧夏葡萄酒業發展迅速已毋庸贅言，而新疆堪稱後起之秀，展會邀來3位國際級品酒師進行盲品評選，從參展葡萄酒中選出心頭好，結果他們所推薦的4款紅酒中，來自新疆釀製的佔了3席，而我品嘗8個新疆酒莊紅酒後，對新疆弓月酒莊伊犁河谷產區釀製的2012年馬瑟蘭乾紅葡萄酒大加讚賞，愛其酒體強勁而滑溜，並散發優雅香氣，細問之下，怪不得，原來該酒是2023年布魯塞爾國際酒類大賽大金獎的得主！



麥華章