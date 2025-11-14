Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥華章 - 美酒薈香江 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麥華章
2025-11-14 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　又到一年一度的香港國際美酒展，這美酒薈香江活動已辦到第17屆，如往屆一樣，於11月上旬舉行的今屆美酒展深受歡迎，來自23個國家及地區的參展商共逾620間，吸引了57個國家共8200買家，也吸引逾11000名市民入場。參展酒莊有來自舊世界盛產葡萄酒的法國、意大利、西班牙，也有來自新世界的美國、阿根廷、智利及澳洲，但我發現兩個異軍突起的參展國家很值得關注：一個是以色列，另一個是中國。

　　我應以色列領事館之邀，於美酒展揭幕首天中午，出席由該館經濟及商務部舉辦的佳釀品嘗活動「嘗聖地葡萄酒——以色列葡萄酒之旅」。近百名嘉賓品嘗來自該國5個葡萄酒莊園及兩個烈酒釀造廠的佳釀，甚具親和力的以色列總領事藍天銘（Amir Lati）親自出席為活動致開幕詞並接待賓客（見圖）。

　　以色列釀造葡萄酒的歷史已有5000年，該國氣候炎熱乾燥，但也有一些地區如加利利、撒瑪利亞、耶路撒冷山脈、尼格夫及參孫擁地中海氣候，加上土壤是火山岩與石灰岩，甚宜種植葡萄，而該國先進的農業及灌溉技術更大大助力葡萄種植業的發展。目前該國共擁有300個酒莊，種植的品種以赤霞珠、梅洛、切拉子、莎當妮及長相思為主。當午我們品嘗了8款紅、白葡萄酒，均酒體豐盈富深度，且酒味細膩優雅，很值得推薦。

　　另一讓人刮目相看是中國葡萄酒業的崛起。這次參展的中國葡萄酒莊主要來自寧夏與新疆，寧夏葡萄酒業發展迅速已毋庸贅言，而新疆堪稱後起之秀，展會邀來3位國際級品酒師進行盲品評選，從參展葡萄酒中選出心頭好，結果他們所推薦的4款紅酒中，來自新疆釀製的佔了3席，而我品嘗8個新疆酒莊紅酒後，對新疆弓月酒莊伊犁河谷產區釀製的2012年馬瑟蘭乾紅葡萄酒大加讚賞，愛其酒體強勁而滑溜，並散發優雅香氣，細問之下，怪不得，原來該酒是2023年布魯塞爾國際酒類大賽大金獎的得主！

麥華章

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
麥華章 - 五湖四海全蟹宴 | 玫瑰人生
　　香港粵菜食府的主廚當中，八一漁八的張偉忠師傅是我最欣賞的粵菜名廚之一，但凡有內地或海外嗜美食的朋友要求我推薦值得去光顧的香港餐廳，位於尖沙咀海港城的八一漁八必定榜上有名。 　　張偉忠師傅來自新加坡，曾在當地享負盛名的長堤海鮮樓任廚長達廿載，該店所創製的辣椒蟹、黑椒蟹獲奉為新加坡國菜，張師傅亦因此被譽為首屈一指的星洲名廚。他於2019年被美心集團禮聘來港，先後為該集團開設深受歡迎的新派星馬
2025-11-21 02:00 HKT
玫瑰人生
麥華章 - 中環飲食新天地 | 玫瑰人生
　　由著名Zaha Hadid建築師樓設計的甲級商廈The Henderson，已於去年建成啟用，瞬即成中環最新地標，而樓內的人氣餐廳亦於今年下半年陸續開幕，先是9月登場融匯日韓及美式料理元素的新派餐廳Akira Back，繼而是位於38樓的創意酒吧Peridot及供應精緻日式料理的花雲，連同位於39樓的全港最高全玻璃天幕宴會廳Cloud 39，使The Henderson成為中環的飲食新天地。
2025-11-07 02:00 HKT
玫瑰人生