NewJeans三成員單方面宣布回歸 ADOR未接納

人氣韓團NewJeans上月在與ADOR的合約糾紛被判敗訴，前日成員Haerin和Hyein率先宣布與ADOR和解，3小時後，另外3名成員Minji、Hanni、Danielle都表明要回到ADOR。但ADOR對3人「單方面宣布回歸」感疑慮，NewJeans或面臨解散。

ADOR前日發表聲明，表示與Haerin、Hyein及其家人經過充分討論後，決定尊重法庭判決，遵守合約精神，雙方繼續合作，ADOR會盡最大努力，為Haerin及Hyein重啟演藝活動。3小時後，成員Minji、Hanni、Danielle發表正式立場表示：「最近我們經過慎重的考慮，決定重返ADOR。」她們補充：「由於有一名成員現在在南極，導致我們的公告發布遲了，但是現在ADOR方面還沒有回覆，所以不得不另外通知，以後我們也會以真誠的音樂和演出與大家見面，謝謝。」

ADOR對於3人的單方面宣布，直言：「目前難以確認3位成員是否真心想回歸，正在確認意願中。」內部消息指出，ADOR對3名成員「單方面公布回歸通知」相當謹慎，因為這種方式與去年NewJeans單方面提出解約的行為十分相似，後續的商討過程可能仍會有更多變數，NewJeans是否能完整回歸亦成疑。

前代表閔熙珍望能5人重啟活動

外界普遍認為NewJeans此次集體表態，與ADOR接連在兩宗主要訴訟中勝訴有關，包括禁止成員另行簽約的官司，以及專屬合約效力訴訟中同樣勝訴。接下來ADOR是否接受3名成員歸隊成關鍵，如果同意，NewJeans有望恢復5人體制，若談判破裂，團體則可能只有Haerin與Hyein兩人模式繼續活動。ADOR過去多次表示，只要成員願意回來，公司將全力支持她們的音樂活動，甚至在訴訟期間向法院提交新單曲規劃。NewJeans與ADOR的專屬合約目前有效至2029年7月。

此外，ADOR前代表閔熙珍昨日發聲明回應NewJeans重返ADOR，「我相信，成員昨日的決定是經過深思熟慮和討論後做出的，我尊重並支持她們的選擇。儘管困難重重，我還是非常重視成員們再次聯手互相保護的勇氣。我可以在任何地方重新開始，然而，我認為在任何情況下，NewJeans都必須保持5名成員的完整性。我希望成員們變得更強大，NewJeans成為一個更好的團體，最重要的是，所有成員都快樂。」

