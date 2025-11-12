小董 - 診所咒語 | 輕鬆養生

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董
2025-11-12 02:00 HKT
　　小董一向細心，不論病人的肥瘦、眼神、面容是否憔悴、心情好壞，只要望見他，5秒之內我便能洞悉八、九！曾經不少新症病人稱讚我們的病歷查詢資料做得比任何中、西診所，甚至醫院更好，除了必須要填上個人一般資料外，慢性疾病所需的藥名、中藥或西藥有否敏感反應、食物敏感、情緒問題、最近體檢狀況……通通都必須詳細列明。這是由於我不希望有任何差錯，糖尿病的不能吃甜味藥、心臟病的不可與活血藥一同服用、胃腸不適的必須盡量避免沿用辛辣或酸味的藥材、最近還加上了新冠肺炎的罹患次數及日期、甲型流感等等，藉此希望在開藥的過程中也替他們補養肺臟以避免上述病症會有機會引起的肺纖維化。

　　那一天，黃太太第二次覆診，她進門的氣場比誰也嚴肅、甚至感覺到了怒氣！她一坐下來，便跟小董說：「你到底是醫病的？還是催命的？那麼辛苦由北京長途跋涉坐飛機過來看你，你就是這麼對病人的嗎？」我真的一頭霧水，趕忙問她：「黃太，慢慢說，到底發生甚麼事了？」她指着我手中的病歷表，面也通紅了說：「你看看病歷表上的號碼，我的是24444！你這不是一個大咒語嗎？我是來看癌症的病人，你怎麼能夠給我編上這個號碼，你知道我為了這該死的號碼有多少天不能入睡？甚至情緒一度低落、焦慮，你就不能給我一個好一點的號碼，例如：23333嗎？」

　　那一天晚上，我把公司的同事都叫來開會，把這件事跟他們分享了。得出來的結論是……從今以後，就跟你乘搭的電梯及大廈樓層一樣，刪除所有4字尾的號碼，即是說這個4字不會再出現在診所的病歷號上！散會後，經理私訊問：「我們診所電話都有4字夾雜着，要改嗎？」

學貫中西的大愛中醫師博士
