嘉洛 - 《鐵血戰士：蠻荒廝殺》用語言模型令系列起死回生 | 嘉洛的光影世界

2017年底迪士尼以524億美元收購21世紀霍士業務，除了將荷里活六大片廠變五，令迪士尼穩坐業界龍頭外；亦為2019年上線的串流平台DISNEY+擴大內容庫，更重要是將霍士旗下各路漫威英雄收歸所有後，有助重塑明、後年重點作品《復仇者聯盟5、6》。反而因收購而收納了霍士的《異形》及《鐵血戰士》系列，只是令迪士尼旗下影視生產線額外多兩個品牌，當年不覺是重點，可是今天能夠走出來、做到成績的卻是這兩個系列。



有段時間大家憂慮被迪士尼併購後的品牌被產業化，易失去創意，例子如《星戰》、《奪寶奇兵》系列等。可是《異形》及《鐵血戰士》系列，至今慶幸未出現這現象，前者今年劇集版《異形：地球》走地球化，故事場景落腳於地球，加強了恐怖攸關性；後者則往外星走，由2022年的《鐵血戰士︰狩獵追擊》、今年初動畫版《鐵血戰士：時空獵襲者》（Predator: Killer of Killers）及今次的《鐵血戰士：蠻荒廝殺》，3集均是由丹卓登堡（Dan Trachtenberg）執導，他成功做到一集比一集具特色及更進步。



要往外走，首要用語言重塑文化，故此丹卓登堡在《蠻荒廝殺》中，透過語言與文化建立大家對Yautja這生物物種有更多認識，亦為這系列作了一次精彩、令人耳目一新的詮釋！電影深入挖掘了鐵血戰士的宗族關係、殘酷的成年禮以及嚴酷生存法則，再跳入一個充滿全新危險物種的星球去。有了語言作溝通，年輕戰士Dek跟機械人Thia聯盟，兩人背後各自有一段兄姊關係的異同對比，側寫情感元素才是超越種族，構建更有力一族（Clan）/群體的共同信仰，至於死亡星球上歷盡生死殺戮、暗喻企業文化的威蘭湯谷集團（Weyland-Yutani）圖獲取生物樣本的血腥獵殺，只是一次又一次強化這價值觀的肯定。《蠻荒廝殺》以其獨特的風格和豐富內涵，拓展了鐵血戰士宇宙世界，令大家期待日後更多新篇的來臨。



