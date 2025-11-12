Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉洛 - 《鐵血戰士：蠻荒廝殺》用語言模型令系列起死回生 | 嘉洛的光影世界

嘉洛的光影世界
嘉洛的光影世界
嘉洛
2025-11-12 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　2017年底迪士尼以524億美元收購21世紀霍士業務，除了將荷里活六大片廠變五，令迪士尼穩坐業界龍頭外；亦為2019年上線的串流平台DISNEY+擴大內容庫，更重要是將霍士旗下各路漫威英雄收歸所有後，有助重塑明、後年重點作品《復仇者聯盟5、6》。反而因收購而收納了霍士的《異形》及《鐵血戰士》系列，只是令迪士尼旗下影視生產線額外多兩個品牌，當年不覺是重點，可是今天能夠走出來、做到成績的卻是這兩個系列。

　　有段時間大家憂慮被迪士尼併購後的品牌被產業化，易失去創意，例子如《星戰》、《奪寶奇兵》系列等。可是《異形》及《鐵血戰士》系列，至今慶幸未出現這現象，前者今年劇集版《異形：地球》走地球化，故事場景落腳於地球，加強了恐怖攸關性；後者則往外星走，由2022年的《鐵血戰士︰狩獵追擊》、今年初動畫版《鐵血戰士：時空獵襲者》（Predator: Killer of Killers）及今次的《鐵血戰士：蠻荒廝殺》，3集均是由丹卓登堡（Dan Trachtenberg）執導，他成功做到一集比一集具特色及更進步。

　　要往外走，首要用語言重塑文化，故此丹卓登堡在《蠻荒廝殺》中，透過語言與文化建立大家對Yautja這生物物種有更多認識，亦為這系列作了一次精彩、令人耳目一新的詮釋！電影深入挖掘了鐵血戰士的宗族關係、殘酷的成年禮以及嚴酷生存法則，再跳入一個充滿全新危險物種的星球去。有了語言作溝通，年輕戰士Dek跟機械人Thia聯盟，兩人背後各自有一段兄姊關係的異同對比，側寫情感元素才是超越種族，構建更有力一族（Clan）/群體的共同信仰，至於死亡星球上歷盡生死殺戮、暗喻企業文化的威蘭湯谷集團（Weyland-Yutani）圖獲取生物樣本的血腥獵殺，只是一次又一次強化這價值觀的肯定。《蠻荒廝殺》以其獨特的風格和豐富內涵，拓展了鐵血戰士宇宙世界，令大家期待日後更多新篇的來臨。

嘉洛

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
嘉洛 - 《枕邊怪嚇》由夢遊到安息的李善均 | 嘉洛的光影世界
　　《枕邊怪嚇》是兩年前作品，近年南韓恐怖片、驚慄片創意可嘉，去年的《破墓》如是，《枕邊怪嚇》是跟隨奉俊昊多年的副導柳在宣處女作。他選擇以夢遊為題材，探討睡夢中會發生甚麼事？特別是共枕人在睡夢中做出奇怪甚至可怕事情，兩個相愛的人組成的幸福世界崩潰，被夢遊、恐怖行徑所衝擊，這真是簡單的睡眠障礙？還是預兆更凶險存在？影片分三階段，最後第二、三階段進一步發展至妻子產後亦失眠，護嬰而致歇斯底里，隨着電影推
2025-10-30 02:00 HKT
嘉洛的光影世界