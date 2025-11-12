李居明 - 馬年當令 追住九紫當令星 | 李居明大師會客室

首先恭賀新港中心九龍旗艦店暨文化會館的開幕。有個熱門傳聞說「馬年大家姐特別容易中六合彩？」粉絲問我是否真的？其實很容易破解。大家都知道目前已進入九運，代表九紫離火最當時得令。今年九紫當令星飛臨東方，所以東方運勢最勁。美國正位於東方，大家看特朗普的運勢幾強就知！東方亦代表大仔，今年家中的長子運程特別好。



重點來了，明年馬年九紫當令大吉星將轉到東南方，正好對應長女「大家姐」的方位！「當時得令」者代表搵快錢即收錢，所以，全港和全世界的大家姐都要準備迎接好運，準時明年二月四日立春後便成為大贏家！最近越來越多女性領導人嶄露頭角，這正是馬年的氣運！



明年是丙午年，傳統上稱丙午、丁未年乃「紅羊之劫」多禍端，儘管2026年是一個變幻莫測、擁有極多天地變數的年運，但內心的轉化以「不動如山」的四字真言處變不驚，我當然樂觀。



根據九宮飛星飛伏今年是二黑病符入中宮，中東飽受戰爭殘害，但明年一白飛星入中，中東地區局勢有望緩和，因為丙午很多火，現實生活裏面反而不會開火，看目前各國領導人亦傾向「以和為貴」，我認為馬年反而會是相對平穩的一年。



現在進入九運，世運轉了，九運來臨反而有火有着數！現在每個人手上都有手機，等於隨時帶着火！九運有火大科發！電影業屬火，我認為2026年電影行業將迎來復甦，戲院也會有新的變革，讓人們重新愛上入戲院的體驗。這是我在簽約「新光黃埔新藝城」的預測。本周六、日兩日新光黃埔四間戲院，將迎來二千位《潮爆開運王》金粉會粉絲共賞電影《致富者聯盟》，教你如何把握馬年致富秘訣，你是其中的幸運兒嗎？



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明