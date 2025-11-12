張諾 - 消失中的家園 | 任意行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 消失中的家園

張諾
2025-11-12 02:00 HKT
　　在發展與保育處於對立時，藝術如何成為記憶的容器？巴基斯坦藝術家Shahana Rajani首次在香港舉辦的個人展覽《以畫為記》（In drawing, in remembrance），正於鰂魚涌Para Site藝術空間展出，帶領觀眾走進一場關於失去、回憶與抵抗的視覺旅程。

　　展覽記錄巴基斯坦沿海社區面對基礎建設的侵佔與氣候變遷的處境，透過兩部近期創作的影像作品，呈現當地人如何運用各種繪畫實踐，對抗逼遷與生態危機。

　　《四種恢復行動》（Four Acts of Recovery）是一部沉思型的紀錄片，描繪一個從印度河三角洲被逼遷離的漁民家庭，如何通過繪製記憶中的地圖、描繪消失的風景、製作伊斯蘭符號等「恢復行動」，試圖重建與瀕臨消失家園的聯繫。這些創作既是測量與表達的媒介，也是封存與恢復的工具。

　　同時首次展出的《線條構築河流》（Lines That World a River）則以短片論文形式，透過活動家與長者的講述，批判那些破壞卡拉奇河流生態的政治與資本力量。Rajani以層次分明的手法，將漁民、畫家、長者和社運人士的故事交織在一起，呈現出土地與記憶之間的多重敘事。

　　策展人在展覽中融入了來自印度河三角洲的圖像、聲音和物件，使觀眾能更切身地體驗Rajani作品中所探索的「重溯與恢復」過程。

　　《以畫為記》不僅是關於巴基斯坦三角洲的記錄，也是對全球共同面臨的發展與生態困境的映照。展覽鼓勵觀眾踏上自己的回憶之旅，思考不同社區與地理環境中共通的脆弱與韌性。

張諾

