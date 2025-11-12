李純恩 - 摩羅街 | 好好過日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
2025-11-12 02:00 HKT
生活 專欄
     周末女兒約了去上環東街吃早午餐，東街旁邊就是摩羅街，將近中午，街邊攤販們已經陸陸續續開檔賣各種舊雜貨。趁時間尚早，便在攤檔前逛逛看看。

     跟沿街的古董舖不一樣，這些舊貨攤上賣的東西極為龐雜。各種瓷器銅器木器小玩意，舊雜誌舊畫報海報，不知名的中西畫作，舊照片舊明信片，各式各樣的首飾掛件，堆得滿坑滿谷，站在跟前，只覺得歲月在眼底下團團轉。

     這些舊貨攤不擇肥瘦，見貨就收，反倒更真實地承載了一段歷史，其中又大多是我們經歷過的時代。所以閒來無事在攤子前東摸西看非常有趣，若碰到合心意的買一兩樣，就像把某些回憶揣在懷裏帶回家。

     幾乎每一個舊貨攤上都有「文革」舊貨賣，最多的是毛澤東海報和毛澤東語錄，後者是真正的「小紅書」，當年全中國人手一本，銷量勝過「聖經」。後來版本越來越多，甚至出到火柴盒大小的袖珍本，成了在一切都匱乏的年代可以拿出來炫耀的收藏品。摩羅街舊貨攤上賣的毛澤東語錄還有英文版，那是必須的，因為前後左右東翻西翻的人裏面，有許多金髮碧眼的遊客，Little red book 對他們來說，還是有認知的，所費無幾獵一本回去也很好玩。更好玩的是「毛主席」到了那裏就真正「跟群眾打成一片」，跟他的尊容前後左右作伴的，或是老香港的販夫走卒，又或是李小龍、張國榮，一陣又有瑪莉蓮夢露。

     如此在摩羅街走走，那些舊貨攤就像一個個排開的尋寶遊戲檔，真真假假任你翻找，找到就是心頭好，找不到也好像走了一趟時光隧道。

