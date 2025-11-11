Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林國誠 - 兩個好日子 | 五里山

五里山
五里山
林國誠
2025-11-11 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　今個星期有兩個在乙巳年很特別好有利益的日子，讀者善加運用可加強下半年的運氣，有運與否，我一直認為是和個人的福報和累積功德有關。如果福報不多夠，遇到逆境和災禍便無險可守，潰不成軍。所以就從今日起每天都做一點善事。今日在藏傳佛教是四個大聖日其中的一個佛陀天降日，簡單說佛涅槃後數月，太多弟子思念，懇請神通第一的目犍連尊者往天界向佛祈請回人間，釋尊答應在7天後返回人間。當帝釋天和眾菩薩持寶傘法幢護送世尊回來的記念日子。四聖日所做的功德是千萬倍來計算。所以今日大家全日內到明天日出之前都盡量多做，不做惡業因為都是千萬倍。只要是善事，不論是捐錢，做義工，捐血等等，發心清淨去幫助有需要的人和事，體恤他們的苦困。  

　　今天不要再俾藉口自己，在網上捐款實在太方便和有很多選擇。在藏傳佛教，我亦會去做放生，供僧，放燈，供花持咒等，悉隨尊便。如果你通知親友一齊做，是大家一齊累積功德。佛陀慈悲給我們是有一個機會快速累積我的功德。

　　當有了功德，做風水就會更容易。下星期一，西曆11月17日晚上9點半。就是流年流月流日流時全是相同，所以力量滙聚會好大，但八宮亦一樣。所以可以加強餘下數月的流年星力量，增加我們的運氣。如果今年已在吉位如東方和東南方已在催動，可把流水裝置，空氣清新機等關掉，清新乾淨，休息數天，在17號晚上，重新啟動。休息後再次催動吉方可把旺運延續。再簡單的便是在原本已在催旺的東方和東南方在17號當天再加多一個流水裝置和空氣清新機。如果今年甚麼都沒有做的，不妨利用今年最强的日子增旺，加强運勢，迎接未來困難的時間。記住今天和親友多做功德。請把握時機。

林國誠

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
林國誠 - 流時流刻 | 五里山
　　有很多朋友會問我流日流時是如何運算，因為和我學的日子是不一樣。還好流年星和流月星是不會有太多派別之分。基本上是一致的。確實在流日流時就出現了不同的派別來運算。有尤惜陰在他著作的《宅運新案》，有一套的計算方法，《沈氏玄空學》沈竹礽亦有另一個方法，而我用的一法是最不同的分上中下三元分別計算。其中有一個考慮便是連貫性，因為最大的分歧就是因不同的時間順行或逆行。但我認為當順逆的日子交接時是否能銜接，不
2025-11-18 02:00 HKT
五里山
林國誠 - 三元不敗 | 五里山
　　當實地堪察得陰陽二宅的案例越多，才能引證自己所學的理論是否真確。從這幾個星期分享過的案例，由只把墓碑修改了15度到最當運的線度，家族集團三數年間破產入獄。又如上星期提及的超級鉅富祖墓葬下等了幾十年，時間一到便一發如雷。 　　睇過幾個大家族的祖墓發跡的不同的時間性是相當脗合一致。亦看過一個家族在六七十年代前亦是非常顯赫，從上海一直發跡到香港，我相信祖輩亦非常篤信堪輿，在香港南區一公墓找到了
2025-11-04 02:00 HKT
五里山