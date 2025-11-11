林國誠 - 兩個好日子 | 五里山

今個星期有兩個在乙巳年很特別好有利益的日子，讀者善加運用可加強下半年的運氣，有運與否，我一直認為是和個人的福報和累積功德有關。如果福報不多夠，遇到逆境和災禍便無險可守，潰不成軍。所以就從今日起每天都做一點善事。今日在藏傳佛教是四個大聖日其中的一個佛陀天降日，簡單說佛涅槃後數月，太多弟子思念，懇請神通第一的目犍連尊者往天界向佛祈請回人間，釋尊答應在7天後返回人間。當帝釋天和眾菩薩持寶傘法幢護送世尊回來的記念日子。四聖日所做的功德是千萬倍來計算。所以今日大家全日內到明天日出之前都盡量多做，不做惡業因為都是千萬倍。只要是善事，不論是捐錢，做義工，捐血等等，發心清淨去幫助有需要的人和事，體恤他們的苦困。



今天不要再俾藉口自己，在網上捐款實在太方便和有很多選擇。在藏傳佛教，我亦會去做放生，供僧，放燈，供花持咒等，悉隨尊便。如果你通知親友一齊做，是大家一齊累積功德。佛陀慈悲給我們是有一個機會快速累積我的功德。



當有了功德，做風水就會更容易。下星期一，西曆11月17日晚上9點半。就是流年流月流日流時全是相同，所以力量滙聚會好大，但八宮亦一樣。所以可以加強餘下數月的流年星力量，增加我們的運氣。如果今年已在吉位如東方和東南方已在催動，可把流水裝置，空氣清新機等關掉，清新乾淨，休息數天，在17號晚上，重新啟動。休息後再次催動吉方可把旺運延續。再簡單的便是在原本已在催旺的東方和東南方在17號當天再加多一個流水裝置和空氣清新機。如果今年甚麼都沒有做的，不妨利用今年最强的日子增旺，加强運勢，迎接未來困難的時間。記住今天和親友多做功德。請把握時機。



林國誠