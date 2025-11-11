林靜 - 再遊長沙 | 紅棉樹下

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜
2025-11-11 02:00 HKT
　　北行大灣區，早已成為生活常態；而今步履更向華中延伸，探尋更豐盈的生活韻味。長沙，是我尤為鍾情的遊憩之地，每次到訪，必下榻於長沙柏悅酒店。近日喜聞該酒店榮獲「米芝蓮星鑰」殊榮，實至名歸。

　　米芝蓮星級餐廳我們耳熟能詳，而早前米芝蓮更首度於中港兩地，甄選出符合標準的酒店，授予「米芝蓮星鑰」美譽。評審準則涵蓋5大範疇：建築與室內設計、服務水準、風格與個性、性價比，以及對所在地的貢獻。

　　九龍倉集團旗下兩間酒店——香港美利酒店與長沙柏悅酒店，在全球「米芝蓮星鑰」評選中脫穎而出，同獲「一星鑰」認證。緣分使然，這兩間酒店我皆曾入住，其建築格局、空間設計、服務細節以至環境氛圍，皆展現出高水準。

　　美利酒店於2018年啟業，屬「保育中環」項目之一，由倫敦著名建築事務所Foster + Partners操刀，將一幢60年代末的標誌性政府大樓活化改建。336間客房與套房，平均面積為全港之冠，配備先進奢華設施與時尚裝潢，米芝蓮指南更讚譽其開業未久，即能躍升香港酒店業頂尖之列，實屬難得。

　　而長沙柏悅酒店，去年6月方揭序幕，即成為華中地區首家且唯一獲「米芝蓮星鑰」肯定的酒店。其設計深植湖湘文化底蘊，服務品質亦深得我心。米芝蓮指南特別點出其坐擁湖南第一高樓——長沙國金中心2號塔樓之巔，視野遼闊，景致無雙。

　　值得一提的是，長沙柏悅為集團旗下唯一採外包管理模式的酒店，柏悅品牌名揚四海，與九龍倉強強聯手，開業僅一年有餘，即躋身「米芝蓮星鑰」之列，令人心嚮往之，不禁再度萌生念頭，再奔赴長沙一遊。

林靜

