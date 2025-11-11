李純恩 - 玩物怡情 | 好好過日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
2025-11-11 02:00 HKT
　　因為要籌備明年初的畫展，主辦方想搞得有趣些，說順便把家裏有故事的收藏也找點出來，跟我的畫一起展出。於是就在家裏翻東西了。

　　翻東西的過程，也是一次歲月的回顧，面前的東西各式各樣，有查先生給我寫的字，那也是他最後的筆墨了。有黃永玉先生送我的字畫，那總是在深夜聊天時發生的事情。有倪匡兄寫給我的推稿信，因為他突然覺得寫稿不好玩了。有吳宇森在美國拍戲時寫給我的信，郵寄，每封都厚厚一疊。有張國榮送給我的黑膠唱片，那是更久遠的事情。還有許多有意思的照片、信札、陸續收藏的小玩意——林林總總，不一定都拿去展覽，但布於眼前，一樣一樣上手看看，特別有意思。

　　這些東西每一件我都可以說出一段來龍去脈的故事，每一段故事都那麼真實有趣，而且都跟我的朋友有關，有的還像奇遇。這些東西一件一件積累起來，就串成一段私家小歷史。可幸的是，我經歷的事情、遇到的人，總算是有趣多過無趣。人生如此，也是運氣，要感恩的。

　　睹物思人，惦記的不但是人，還有跟那個人一起發生的事，事情展開，便又牽涉到更多的故事。事在人為，有趣的人做的事也總是有趣的，當這些都印進記憶之後，只要想起來，回憶就變得更加趣味盎然。就如這天下午，一邊翻看舊物一邊想着它們的來歷，當時情景也浮到了眼前，熟悉的人，暢快的事，既清晰又親切，不覺時光流轉，晚飯也忘了吃。

