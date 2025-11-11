Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金澤培 - 全城全運 港鐵同行 | 「培」伴前行

「培」伴前行
「培」伴前行
金澤培
2025-11-11 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

第15屆全國運動會剛於周日在廣州隆重揭幕，全國觀眾見證由粵港澳三地運動員火炬手共同點燃場內主火炬，為全國最高水平的體育盛事正式拉開帷幕，燃起運動員追求卓越的熱血，也激發市民對精彩競技的期待。

　　早前香港區舉行的火炬傳遞，我有幸成為火炬手之一，心情雀躍與期待。當日在尖沙咀一段，我從中國香港單車隊領隊聶偉文先生手中接力，將點燃的火種傳遞予騎師何澤堯先生手上的火炬。兩位都是在各自領域貢獻良多的傑出運動員，那一刻我不禁心生敬意，感受到火炬所承載的光與熱，更象徵傳承與團結，亦體會到各界為盛事眾志成城的凝聚力。

　　今屆全運會以「激情全運會，活力大灣區」為主題，首次由非單一省份，粵港澳三地共同承辦，意義非凡。除了深化港澳與內地的體育交流，更展示大灣區城市同氣連枝的精神。港鐵作為貫通香港十八區及連繫大灣區的鐵路網絡，必然全力支持。

　　香港承辦的競賽項目賽事場地大多鄰近港鐵站，我們密切監察各綫及車站的客流需求，提供便捷服務予市民和旅客觀賽，期間亦加強東鐵綫服務，便利觀眾南下北上。除了車務安排，由於預計全運會期間將吸引全國及海外旅客，我們在15個鄰近賽事場地及口岸車站安排同事擔任「服務大使」，提供資訊及支援。

　　有「服務大使」分享，當值期間不乏本地乘客查詢賽事資訊，長者與小童亦表現出濃厚興趣，更有人詢問吉祥物「喜洋洋」與「樂融融」紀念品的購買詳情，可見市民已投入全運會氛圍。

　　期待運動員全力發揮，突破自我，為我們帶來精彩競技。港鐵亦會傾力支持盛事，包括為在香港參賽運動員及媒體提供免費本地車程、ELEMENTS圓方直播賽事，亦有同事擔任全運會義工，落場出一分力，實行全城全運，港鐵同行！

金澤培

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
金澤培 - 心繫社會 共創未來 | 「培」伴前行
上星期運輸及物流局陳美寶局長專程到訪港鐵九龍灣車廠以及總部大樓，一方面了解港鐵的最新發展，為同事打氣，同時亦鼓勵大家在即將舉行的立法會選舉中，與家人和朋友一同踴躍投票。 　　12月7日是立法會換屆選舉的大日子，我早已準備當天投選我在各個界別心儀的候選人進入立法會。投票不僅是我們作為選民的權利，也是義務，這是我們選出賢能之士共建香港的珍貴機會。 　　港鐵公司扎根香港四十多年，我們的核心業
2025-11-18 02:00 HKT
「培」伴前行
金澤培 - 回憶不停站 鐵路見未來 | 「培」伴前行
身為鐵路人，我一直相信鐵路的功能及價值遠不止於代步出行。不同年代的鐵路資產、列車、月台或車廂中的每件物品，都承載着城市的故事，滿載乘客的回憶。去年，港鐵為慶祝通車45周年，在紅磡站推出「站見」鐵路展，寓意「車站相見」，將盛載我們集體回憶的鐵路展品重新呈現，讓公眾細味及重溫段段鐵路情懷。 　　「站見」自開幕至今已逾一年半，深受市民和旅客喜愛，鐵路迷的支持更不在話下。尤其在周末，不少家庭帶同年幼
2025-11-04 02:00 HKT
「培」伴前行