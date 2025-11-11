金澤培 - 全城全運 港鐵同行 | 「培」伴前行

第15屆全國運動會剛於周日在廣州隆重揭幕，全國觀眾見證由粵港澳三地運動員火炬手共同點燃場內主火炬，為全國最高水平的體育盛事正式拉開帷幕，燃起運動員追求卓越的熱血，也激發市民對精彩競技的期待。



早前香港區舉行的火炬傳遞，我有幸成為火炬手之一，心情雀躍與期待。當日在尖沙咀一段，我從中國香港單車隊領隊聶偉文先生手中接力，將點燃的火種傳遞予騎師何澤堯先生手上的火炬。兩位都是在各自領域貢獻良多的傑出運動員，那一刻我不禁心生敬意，感受到火炬所承載的光與熱，更象徵傳承與團結，亦體會到各界為盛事眾志成城的凝聚力。



今屆全運會以「激情全運會，活力大灣區」為主題，首次由非單一省份，粵港澳三地共同承辦，意義非凡。除了深化港澳與內地的體育交流，更展示大灣區城市同氣連枝的精神。港鐵作為貫通香港十八區及連繫大灣區的鐵路網絡，必然全力支持。



香港承辦的競賽項目賽事場地大多鄰近港鐵站，我們密切監察各綫及車站的客流需求，提供便捷服務予市民和旅客觀賽，期間亦加強東鐵綫服務，便利觀眾南下北上。除了車務安排，由於預計全運會期間將吸引全國及海外旅客，我們在15個鄰近賽事場地及口岸車站安排同事擔任「服務大使」，提供資訊及支援。



有「服務大使」分享，當值期間不乏本地乘客查詢賽事資訊，長者與小童亦表現出濃厚興趣，更有人詢問吉祥物「喜洋洋」與「樂融融」紀念品的購買詳情，可見市民已投入全運會氛圍。



期待運動員全力發揮，突破自我，為我們帶來精彩競技。港鐵亦會傾力支持盛事，包括為在香港參賽運動員及媒體提供免費本地車程、ELEMENTS圓方直播賽事，亦有同事擔任全運會義工，落場出一分力，實行全城全運，港鐵同行！



金澤培