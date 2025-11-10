朱小新 - 馬拉松新政（二） | 北漂見聞

內地發佈的《關於進一步規範馬拉松賽事相關工作的通知》（以下簡稱《通知》），旨在促進內地賽事持續健康發展。但耐人尋味的是，上述《通知》並非突如其來，早在今年10月初，即通知正式發布幾周前，網絡上已在流傳一份似模似樣的新規文件（以下稱「網傳版新規」），在跑圈引起唔小震盪。



詳細對比網傳版新規與日前發布的《通知》之核心內容，再結合過去一個月內地賽事的變化，可再次發現，在內地所謂的「謠言」，的確又係「遙遙領先的預言」。



網傳版新規的核心內容之一，是嚴格控制賽事數量。本次《通知》雖未明確提及，卻隱晦地表示日後各地在賽事籌劃時，應切實考慮參賽需求、資金籌措和城市承載能力，合理規劃賽事規模。



同時，過去幾周內地確有近百場馬拉松賽取消或延期，均為中小城市或大型城市管轄的區縣主辦之賽事，如山東泰安、安徽毫州、山西臨汾、河北大廠、北京延慶、廣東翁源等。另外，原定伴隨多場馬拉松同時舉辦的「歡樂跑」（距離通常為3-5公里，主要供親子及跑步新手參賽），亦宣布取消。包括江西南昌、四川宜賓、重慶兩江等。



網傳版新規的另一核心重點，是對賽事報名環節的規範，包括確保公眾參賽名額、改進慈善名額出售等。該內容不僅《通知》中有明確規範，本月即將舉辦的內地頂尖賽事上海馬拉松已身先士卒作出改變，可見這亦是未來內地馬拉松賽事的趨勢。



網傳版新規的第三個核心內容，是未經體育總局允許不得邀請外籍選手及在賽事中加入「國際」二字。《通知》中雖無相關規定，但從現實案例，如西安、天津、成都來看，確已不見外籍選手蹤影。



