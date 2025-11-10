李純恩 - 吃耳光比賽 | 好好過日子

近來因為一個中國人參加了國際「打耳光」比賽，令這個賽事在中國的知名度迅速升溫。



打耳光比賽據說起源於東歐，那裏的壯漢們在酒吧裏喝酒喝得無聊，就想出了這個抽耳光的遊戲：兩個壯漢分站桌子兩邊，你奮力抽我一個耳光，我奮力抽你一個耳光，被抽者雙手放在背後不許躲不許閃，直至把對手打倒在地就贏了。這個遊戲後來傳到美國，竟也成了有專人搞局的「體育比賽」，在全球舉辦「打耳光大賽」，參賽者可得二千美金報酬，勝出者獎金加倍。



參加這個比賽的都是蠻牛般的大隻佬，有的脖子比普通人的大腿還要粗，打擊和抗打能力極強，一巴抽過去如雷霆電擊，隨時皮開肉綻。這次參賽的中國人是一個「武術高手」，練「通臂拳」，平時能徒手劈磚破瓦，耍起拳來虎虎生風，發力之後鋼條都能打彎。為了這次比賽還特地加強訓練，增加吃耳光的抗打能力。一切準備妥當，飛赴沙特阿拉伯首都利雅得去吃耳光和抽耳光。



比賽開始，對手是一個烏茲別克的拳擊壯小伙子，抽籤決定由他先動手。中國高手背手站定等抽，只見對手扭身運勁一巴掌抽上去，高手眼角頓時爆裂，鮮血迸流，身子搖搖欲墜。旁邊人員馬上幫他止血。然後輪到他出手，揮手一巴抽過去，正中對手左臉，沒事。裁判說小伙子接招時略閃了一下，犯規，中國高手可以補一巴掌。



於是又奮力抽去，對方中掌後略晃一晃，又沒事。之後又輪到對方出手，只聽砰然一聲，高手應聲倒地，鼻孔鮮血奔流，雙眼瞪大躺在地上不能動彈。賽事結束。



根據紀錄，這個抽耳光比賽有許多參賽者被對手一巴掌搧成重傷，有被搧聾的，有被搧成腦溢血的，至於腦子有沒有被打壞倒不重要，因為會去討耳光吃的人，腦子本來就壞了。



李純恩