Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 吃耳光比賽 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
2025-11-10 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　近來因為一個中國人參加了國際「打耳光」比賽，令這個賽事在中國的知名度迅速升溫。

　　打耳光比賽據說起源於東歐，那裏的壯漢們在酒吧裏喝酒喝得無聊，就想出了這個抽耳光的遊戲：兩個壯漢分站桌子兩邊，你奮力抽我一個耳光，我奮力抽你一個耳光，被抽者雙手放在背後不許躲不許閃，直至把對手打倒在地就贏了。這個遊戲後來傳到美國，竟也成了有專人搞局的「體育比賽」，在全球舉辦「打耳光大賽」，參賽者可得二千美金報酬，勝出者獎金加倍。

　　參加這個比賽的都是蠻牛般的大隻佬，有的脖子比普通人的大腿還要粗，打擊和抗打能力極強，一巴抽過去如雷霆電擊，隨時皮開肉綻。這次參賽的中國人是一個「武術高手」，練「通臂拳」，平時能徒手劈磚破瓦，耍起拳來虎虎生風，發力之後鋼條都能打彎。為了這次比賽還特地加強訓練，增加吃耳光的抗打能力。一切準備妥當，飛赴沙特阿拉伯首都利雅得去吃耳光和抽耳光。

　　比賽開始，對手是一個烏茲別克的拳擊壯小伙子，抽籤決定由他先動手。中國高手背手站定等抽，只見對手扭身運勁一巴掌抽上去，高手眼角頓時爆裂，鮮血迸流，身子搖搖欲墜。旁邊人員馬上幫他止血。然後輪到他出手，揮手一巴抽過去，正中對手左臉，沒事。裁判說小伙子接招時略閃了一下，犯規，中國高手可以補一巴掌。

　　於是又奮力抽去，對方中掌後略晃一晃，又沒事。之後又輪到對方出手，只聽砰然一聲，高手應聲倒地，鼻孔鮮血奔流，雙眼瞪大躺在地上不能動彈。賽事結束。

　　根據紀錄，這個抽耳光比賽有許多參賽者被對手一巴掌搧成重傷，有被搧聾的，有被搧成腦溢血的，至於腦子有沒有被打壞倒不重要，因為會去討耳光吃的人，腦子本來就壞了。

李純恩

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
李純恩 - 玩物怡情 | 好好過日子
　　因為要籌備明年初的畫展，主辦方想搞得有趣些，說順便把家裏有故事的收藏也找點出來，跟我的畫一起展出。於是就在家裏翻東西了。 　　翻東西的過程，也是一次歲月的回顧，面前的東西各式各樣，有查先生給我寫的字，那也是他最後的筆墨了。有黃永玉先生送我的字畫，那總是在深夜聊天時發生的事情。有倪匡兄寫給我的推稿信，因為他突然覺得寫稿不好玩了。有吳宇森在美國拍戲時寫給我的信，郵寄，每封都厚厚一疊。有張國榮
2025-11-11 02:00 HKT
好好過日子
李純恩 - 桂花季節 | 好好過日子
　　寧波東錢湖柏悅酒店的金桂樹桂花開滿枝頭，酒店工作人員將大竹籩放在樹下，手持長竿伸到樹上打花，成熟的桂花紛紛落下，竹籩裏收穫豐盛，金燦燦一堆，光是看照片，也似聞到了四溢在空氣中的花香。持竿打花的人穿着白色廚師服，想來這花採集之後，便會送去廚房用來做桂花糖桂花糕，或許還會泡桂花酒。頓覺滿滿的江南風情。 　　有一年也是這個季節，在蘇州寒山寺附近一個老宅院落裏看兩個蘇州姑娘採桂花。那是兩棵不知多
2025-11-08 02:00 HKT
好好過日子