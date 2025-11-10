張諾 - 朱芸編的二胡音魂 | 任意行

西九夜幕下，自由空間大盒劇場內，朱芸編執起二胡的瞬間，時空的維度奇妙變幻。這場命名為《BETWEEN WORLDS》的音樂會，既是藝術家的自我剖白，亦是一場聲景交織的哲思旅程。



以原創曲目為經，跨界合作為緯，在琴弓與弦線之間，編織出叛逆、孤獨、超越與感悟的四重宇宙。



朱芸編手中的二胡，早已超越樂器的本體。它時而低語古典的哀愁，如《空》中林志炫歌聲裡飄散的禪意；時而激盪現代的心跳，與電子樂器共鳴出都市的脈動。這種「破界」的嘗試，不僅是技術的融合，更是將千年音魂重新植入當代語境的美學實踐。當《破．地獄》的旋律響起，二胡的泣訴與鼓點的震撼交錯，我們聽見的不再是單一樂器的獨白，而是生死輪迴的宏大敘事。



音樂會的深層魅力，在於朱芸編對「感官通感」的極致追求。投影幕上流淌的家書手跡，與《破．地獄》的樂音相互滲透。泛黃的信紙承載著親情的重量，而音樂則將文字未盡的牽掛化為可觸的溫度。這一刻，聽覺與視覺的邊界徹底消融，觀眾彷彿置身於記憶的長廊——那裏有離別的嘆息，也有團圓的微光，正如朱芸編所言：「希望大家不止聽到，而是看到，也感受到」。



最動人的啟示亦藏於《破．地獄》的演繹之中。朱芸編不僅在解構傳統儀式音樂，更在叩問現代人的心靈困局。當二胡的幽咽與投影的家書疊加，我們猛然驚覺：需要被破除的「地獄」，或許正是日常中的疏離與遺忘。音樂在此成為渡世的舟楫，載着我們穿越塵世迷障，重新看見那些被忽略的溫柔，對家人的祝福，對相聚的珍惜，對生命本真的守護。



曲終時刻，餘韻未散。朱芸編以這場音樂會證明了：真正的創新，從來不是對傳統的背棄，而是讓古老音魂在當代心靈中重新生根。當二胡的最後一縷顫音融入維港的夜色，我們終於明白——藝術最深的魔力，不在帶人逃離世界，而是讓人攜着新的維度，重返人間。



張諾