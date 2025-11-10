李丞責 - 入伙拜四角 不拘於形式 | 李丞責博士玄學信箱

問：我快將搬入八鄉博愛江夏圍村的過渡房屋一人單位。由於安全理由，整個村範圍內及單位內外均嚴禁燒蚊香、點香、燒衣紙等任何明火行為。我雖然是基督徒，但也相信玄學命理。不清楚單位之前住過甚麼人，想在入伙前拜四角，但礙於禁火規定，實在不知如何是好。請問有甚麼方法可讓我住得平安順利？

傳統上「拜四角」的確會燒香、燒衣紙、點蠟燭，象徵驅除陰氣、迎接新主。古代沒有電燈，自然以火代表光明與正氣；但當環境條件改變，儀式也可以作相應調整。



火與燈同樣象徵光明。既然禁止用火，可改用電子蠟燭或燈代替。傳統會演變，但精神不應消失；真正不可或缺的，是那份敬畏天地、尊重眾生、謙卑感恩的心。



作為基督徒，你可以按自己的信仰進行入伙儀式。例如用電子蠟燭在單位四角點亮，誠心誦讀祈禱文，向上帝祈求平安；也可在家中放置聖經、十字架等信物，讓正氣充滿居所。



至於信仰與玄學是否衝突，在香港並不罕見。玄學本質上屬環境學與統計學的結合，重點在方位、氣流與居住心理感受。傳統上人們拜觀音、黃大仙等，只因中國人自古多信奉佛、道系統；若信奉基督，自然可用基督教方式祈求家宅平安。



入伙前可考慮以下安排：以電子燭光或燈具照亮四角，打開窗戶讓空氣流通，播放聖詩或讚美詩，手持聖經或十字架走遍各房間，誠心禱告上帝祝福新居，並以橄欖葉或檸檬葉水抹全屋、配合香薰淨化室內空氣；完成後再整理環境，使家居煥然一新。儀式當天可留一盞長明燈至天亮，並煲水煮飯開爐灶，象徵正式開伙。



儀式的意義，在於建立內心的安定與祝福，而非拘泥於形式。願你在新居生活順利，平安喜樂。



