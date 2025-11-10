KellyChu - 「安遇」再奪婦女銀袋 女士盛裝銀袋日豔冠馬場 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「安遇」再奪婦女銀袋 女士盛裝銀袋日豔冠馬場

KellyChu
2025-11-10 02:00 HKT
生活 專欄
平日講起馬場，好多人都以為屬於男士嘅世界，而馬會同莎莎攜手呈獻嘅年度美麗賽馬盛事「莎莎婦女銀袋日」，成為女士展現美態嘅主場，打破傳統印象。銀袋日以華麗帽飾作為衣指引，女士們紛紛悉心打扮，以展現獨特風格嘅帽飾衣裳盛裝登場，吸睛之餘更彰顯態度，成為馬場上最光彩奪目嘅主角，極具儀式感！

　　沙田馬場昨日舉行「莎莎婦女銀袋日」，現場變成粉紅時尚舞台，每位女士都打扮得風華絕代，場內影相打卡位多到數唔晒。難得盛裝打扮，Kelly亦有拍照留念。現場更設「最佳服飾大獎」配合氣氛，一眾名媛淑女齊齊比拼魅力，優勝者由形象大使高海寧親自頒獎。

　　現場活動亦相當精彩，今年邀請到歌手周殷廷喺馬匹亮相圈獻唱，同場更有香港知專設計學院畢業生呈獻嘅時裝匯演，模特兒佩戴瑰麗氣派嘅帽飾登台，氣質優雅迷人。無論你對馬有無研究，都可以同姊妹一齊享受盛事氛圍。

　　當然，馬迷最關注嘅焦點賽事都非常激烈，三級賽「莎莎婦女銀袋（讓賽）」向來都吸引馬迷注目，今屆亦都唔例外。23年冠軍「安遇」對撼24年冠軍「安騁」，戰況緊湊，最後由「安遇」再度將銀袋冠軍收入囊中。銀袋日讓大家一同扮靚、影靚相、食靚嘢，再觀賞精彩表演同賽馬現場，全日嘅淑女體驗令Kelly確信，女士一樣可以享受賽馬！

時裝匯演模特兒瑰麗登台。
女士們盡展美態。
